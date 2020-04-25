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تكدس وأغذية تحت الشمس.. شاهد ما رصدته الرقابة الصحية على أسواق بالمدينة

إجراءات ميدانية لتوعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية من "كورونا"

تبذل الجهات الحكومية بالمدينة المنورة جهودًا كبيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، خصوصًا ما يتعلق بجانب التوعية الصحية والوقائية، إضافة إلى جانب الرقابة الصحية؛ حيث يقوم طاقم التوعية الصحية من "صحة المدينة"، يرافقهم فريق من الرقابة الصحية بالأمانة، بجولات ميدانية على المحلات التموينية والغذائية من أجل توعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا".

ومن الجولات الميدانية الاعتيادية للطاقم: جرى رصد عدد من المخالفات لبعض المحلات التجارية؛ ومنها انعدام النظافة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وضمن تقرير مصور لطاقم التوعية بثته قناة الإخبارية، رصدت جولة على أحد "الهايبرات" تكدس المتسوقين رغم الإجراءات الاحترازية، وتمت توعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتم رصد عدد من مخالفات المواد الغذائية المكدسة ومواد أخرى معرضة لأشعة الشمس، قيما جرى رصد العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكدس وأغذية تحت الشمس.. شاهد ما رصدته الرقابة الصحية على أسواق بالمدينة
سبق

تبذل الجهات الحكومية بالمدينة المنورة جهودًا كبيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، خصوصًا ما يتعلق بجانب التوعية الصحية والوقائية، إضافة إلى جانب الرقابة الصحية؛ حيث يقوم طاقم التوعية الصحية من "صحة المدينة"، يرافقهم فريق من الرقابة الصحية بالأمانة، بجولات ميدانية على المحلات التموينية والغذائية من أجل توعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا".

ومن الجولات الميدانية الاعتيادية للطاقم: جرى رصد عدد من المخالفات لبعض المحلات التجارية؛ ومنها انعدام النظافة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وضمن تقرير مصور لطاقم التوعية بثته قناة الإخبارية، رصدت جولة على أحد "الهايبرات" تكدس المتسوقين رغم الإجراءات الاحترازية، وتمت توعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتم رصد عدد من مخالفات المواد الغذائية المكدسة ومواد أخرى معرضة لأشعة الشمس، قيما جرى رصد العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:29 PM

تكدس وأغذية تحت الشمس.. شاهد ما رصدته الرقابة الصحية على أسواق بالمدينة

إجراءات ميدانية لتوعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية من "كورونا"

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يوسف سفر - المدينة المنورة
5
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تبذل الجهات الحكومية بالمدينة المنورة جهودًا كبيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، خصوصًا ما يتعلق بجانب التوعية الصحية والوقائية، إضافة إلى جانب الرقابة الصحية؛ حيث يقوم طاقم التوعية الصحية من "صحة المدينة"، يرافقهم فريق من الرقابة الصحية بالأمانة، بجولات ميدانية على المحلات التموينية والغذائية من أجل توعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا".

ومن الجولات الميدانية الاعتيادية للطاقم: جرى رصد عدد من المخالفات لبعض المحلات التجارية؛ ومنها انعدام النظافة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وضمن تقرير مصور لطاقم التوعية بثته قناة الإخبارية، رصدت جولة على أحد "الهايبرات" تكدس المتسوقين رغم الإجراءات الاحترازية، وتمت توعية العاملين والمتسوقين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وتم رصد عدد من مخالفات المواد الغذائية المكدسة ومواد أخرى معرضة لأشعة الشمس، قيما جرى رصد العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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