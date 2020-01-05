أول صورة للقتيل وإصابة الفنانة.. تفاصيل السطو على منزل نانسي عجرم

توجّه إلى غرفة البنات فعاجله الأب برصاصات قاتلة

مع تداول صور إصابة الفنانة نانسي عجرم، وأول صورة للمتهم القتيل، كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية تفاصيل حادث السطو على منزل الفنانة.

وقالت الصحيفة: هي الصورة الأولى بعد الاعتداء على الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم؛ إثر اقتحام ملثّم منزلهما بقصد السرقة. وتظهر الصورة قدم "عجرم" مضمّدة بعد تعرضها للإصابة خلال دخول السارق غرفة البنات، حيث عمد إلى شهر مسدسه، ليحصل إطلاق نار بينه وبين "الهاشم"، مما أدى إلى إصابة "عجرم" ومقتل السارق على الفور.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للمتهم السوري، وكشفت الصحيفة أن السارق هو محمد حسن الموسى، مواليد العام 1989، سوري الجنسية، اقتحم فجر اليوم ملثماً منزل "عجرم" و"الهاشم" في نيو سهيلة كسروان.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من التحقيق: أنّ المتهم تمكّن من التسلّل ليلاً إلى داخل المنزل، مسلَّحاً بمسدس تمكّن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكّن زوج "عجرم" من ردعه رغم محاورته له، وعرضه المال عليه للمغادرة.

وبحسب المصدر، تابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات "عجرم"، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه إلى غرفة البنات، حاول زوج "عجرم" ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت إلى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج "عجرم" الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله، وهاجم أفراد أسرته مسلَّحاً بمسدس؛ ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي (مسدس صوت).