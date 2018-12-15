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"النهدي الطبية" تسجّل أكثر من 1700 عقد توطين وظيفي حتى ديسمبر 2019

اختتمت معرض التوظيف لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين قطاع الصيدلة بـ71 وظيفة

تطبيقًا لاستراتيجيتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، تقوم شركة النهدي الطبية كل عام بحملات للتوطين الوظيفي في فروعها الممتدة على كل المدن السعودية وبمركزها الرئيسي.

وقامت الشركة، أمس، باختتام "معرض التوظيف" لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين قطاع الصيدلة من صيادلة وصيدلانيات سعوديين في جميع أنحاء المملكة، تحت حملة (#نجاحي_نجاح_وطن)، لنهاية العام في فندق الماريوت في المنطقة الدبلوماسية في مدينة الرياض.

وكان أبرز الحضور ممثلون من وزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.

واستمر المعرض يومين؛ حيث قدّم المرشحون المحتملون طلباتهم التي خضعت للتقييم، وتم التحقق من قدراتهم والمتطلبات الرئيسية للوظيفة. ومَن تخطى الاختبار وتم التوافق على ملاءمته لتلك المواصفات؛ تأهّل إلى المرحلة النهائية؛ حيث تم الاتفاق معه حتى توقيع العقود والبدء بمرحلة التوجيه والتدريب.

وبنهاية المعرض، تم توظيف 63 صيدليًّا وثمانية متخصصات في التثقيف الصحي لمرض السكري، ليضافوا إلى مجموع موظفي وموظفات النهدي الـ1700.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة النهدي المهندس ياسر جوهرجي: "نؤكد توافق استراتيجية شركة النهدي للتوطين مع مسؤوليات القطاع الخاص في دعم برامج السعودة، وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب السعودي؛ تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني".

وأضاف جوهرجي: "نعتبر الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، يأتي في إطار جهود الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات التنمية المستدامة التي تصب في رؤية المملكة 2030 وهي وطن طموح وأيضًا تعزيز الشخصية الوطنية بتأهيل الكوادر الوطنية".

وتابع: تستمر "النهدي" بحملاتها للتوطين منذ حملة (#أملنا_معكم_يكبر)، حتى آخر حملة للشركة (#نجاحي_نجاح_وطن) من أجل خلق فرص جديدة للسعوديين في قطاع الصيدليات من كلا الجنسين، من خلال التنسيق مع الجامعات للسماح لطلاب كليات الصيدلة في المملكة بالتطبيق العملي داخل الصيدليات التابعة لشركة النهدي الطبية، وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، تقدّمها "أكاديمية النهدي" التابعة للشركة.

رؤية المملكة 2030 شركة النهدي الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النهدي الطبية" تسجّل أكثر من 1700 عقد توطين وظيفي حتى ديسمبر 2019
سبق

تطبيقًا لاستراتيجيتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، تقوم شركة النهدي الطبية كل عام بحملات للتوطين الوظيفي في فروعها الممتدة على كل المدن السعودية وبمركزها الرئيسي.

وقامت الشركة، أمس، باختتام "معرض التوظيف" لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين قطاع الصيدلة من صيادلة وصيدلانيات سعوديين في جميع أنحاء المملكة، تحت حملة (#نجاحي_نجاح_وطن)، لنهاية العام في فندق الماريوت في المنطقة الدبلوماسية في مدينة الرياض.

وكان أبرز الحضور ممثلون من وزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.

واستمر المعرض يومين؛ حيث قدّم المرشحون المحتملون طلباتهم التي خضعت للتقييم، وتم التحقق من قدراتهم والمتطلبات الرئيسية للوظيفة. ومَن تخطى الاختبار وتم التوافق على ملاءمته لتلك المواصفات؛ تأهّل إلى المرحلة النهائية؛ حيث تم الاتفاق معه حتى توقيع العقود والبدء بمرحلة التوجيه والتدريب.

وبنهاية المعرض، تم توظيف 63 صيدليًّا وثمانية متخصصات في التثقيف الصحي لمرض السكري، ليضافوا إلى مجموع موظفي وموظفات النهدي الـ1700.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة النهدي المهندس ياسر جوهرجي: "نؤكد توافق استراتيجية شركة النهدي للتوطين مع مسؤوليات القطاع الخاص في دعم برامج السعودة، وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب السعودي؛ تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني".

وأضاف جوهرجي: "نعتبر الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، يأتي في إطار جهود الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات التنمية المستدامة التي تصب في رؤية المملكة 2030 وهي وطن طموح وأيضًا تعزيز الشخصية الوطنية بتأهيل الكوادر الوطنية".

وتابع: تستمر "النهدي" بحملاتها للتوطين منذ حملة (#أملنا_معكم_يكبر)، حتى آخر حملة للشركة (#نجاحي_نجاح_وطن) من أجل خلق فرص جديدة للسعوديين في قطاع الصيدليات من كلا الجنسين، من خلال التنسيق مع الجامعات للسماح لطلاب كليات الصيدلة في المملكة بالتطبيق العملي داخل الصيدليات التابعة لشركة النهدي الطبية، وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، تقدّمها "أكاديمية النهدي" التابعة للشركة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
12:53 PM

"النهدي الطبية" تسجّل أكثر من 1700 عقد توطين وظيفي حتى ديسمبر 2019

اختتمت معرض التوظيف لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين قطاع الصيدلة بـ71 وظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تطبيقًا لاستراتيجيتها ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، تقوم شركة النهدي الطبية كل عام بحملات للتوطين الوظيفي في فروعها الممتدة على كل المدن السعودية وبمركزها الرئيسي.

وقامت الشركة، أمس، باختتام "معرض التوظيف" لدعم الكفاءات الوطنية وتوطين قطاع الصيدلة من صيادلة وصيدلانيات سعوديين في جميع أنحاء المملكة، تحت حملة (#نجاحي_نجاح_وطن)، لنهاية العام في فندق الماريوت في المنطقة الدبلوماسية في مدينة الرياض.

وكان أبرز الحضور ممثلون من وزارة الصحة ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.

واستمر المعرض يومين؛ حيث قدّم المرشحون المحتملون طلباتهم التي خضعت للتقييم، وتم التحقق من قدراتهم والمتطلبات الرئيسية للوظيفة. ومَن تخطى الاختبار وتم التوافق على ملاءمته لتلك المواصفات؛ تأهّل إلى المرحلة النهائية؛ حيث تم الاتفاق معه حتى توقيع العقود والبدء بمرحلة التوجيه والتدريب.

وبنهاية المعرض، تم توظيف 63 صيدليًّا وثمانية متخصصات في التثقيف الصحي لمرض السكري، ليضافوا إلى مجموع موظفي وموظفات النهدي الـ1700.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة النهدي المهندس ياسر جوهرجي: "نؤكد توافق استراتيجية شركة النهدي للتوطين مع مسؤوليات القطاع الخاص في دعم برامج السعودة، وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب السعودي؛ تحقيقًا لأهداف برنامج التحول الوطني".

وأضاف جوهرجي: "نعتبر الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة، يأتي في إطار جهود الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات التنمية المستدامة التي تصب في رؤية المملكة 2030 وهي وطن طموح وأيضًا تعزيز الشخصية الوطنية بتأهيل الكوادر الوطنية".

وتابع: تستمر "النهدي" بحملاتها للتوطين منذ حملة (#أملنا_معكم_يكبر)، حتى آخر حملة للشركة (#نجاحي_نجاح_وطن) من أجل خلق فرص جديدة للسعوديين في قطاع الصيدليات من كلا الجنسين، من خلال التنسيق مع الجامعات للسماح لطلاب كليات الصيدلة في المملكة بالتطبيق العملي داخل الصيدليات التابعة لشركة النهدي الطبية، وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، تقدّمها "أكاديمية النهدي" التابعة للشركة.

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