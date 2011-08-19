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"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفق تعاملات الخميس.. برنت يتراجع الى 67.11 دولار للبرميل

عقود نفط خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر تراجعت 2.1%

تراجع خام "نايمكس" لأدنى مستوى منذ مايو خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن الأعضاء يناقشون خفض مشتريات الأصول في العام الجاري، إلى جانب متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

كما انخفضت الأسعار تزامنًا مع الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الجازولين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.7 مليون برميل، ورغم تراجع مخزونات النفط 3.2 مليون برميل.

وقال "هوي لي" الخبير الاقتصادي لدى "أو سي بي سي بنك" OCBC Bank في تصريحات نقلتها "بلومبرج" إن البيئة المحيطة بالنفط كانت هشة، لذلك فهو يرى أن محضر الفيدرالي أضاف عاملا آخر لتلك الصورة السلبية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.6% إلى 67.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 2.1% عند 64.12 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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وفق تعاملات الخميس.. برنت يتراجع الى 67.11 دولار للبرميل
سبق

تراجع خام "نايمكس" لأدنى مستوى منذ مايو خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن الأعضاء يناقشون خفض مشتريات الأصول في العام الجاري، إلى جانب متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

كما انخفضت الأسعار تزامنًا مع الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الجازولين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.7 مليون برميل، ورغم تراجع مخزونات النفط 3.2 مليون برميل.

وقال "هوي لي" الخبير الاقتصادي لدى "أو سي بي سي بنك" OCBC Bank في تصريحات نقلتها "بلومبرج" إن البيئة المحيطة بالنفط كانت هشة، لذلك فهو يرى أن محضر الفيدرالي أضاف عاملا آخر لتلك الصورة السلبية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.6% إلى 67.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 2.1% عند 64.12 دولار للبرميل.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:07 AM

وفق تعاملات الخميس.. برنت يتراجع الى 67.11 دولار للبرميل

عقود نفط خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر تراجعت 2.1%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع خام "نايمكس" لأدنى مستوى منذ مايو خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن الأعضاء يناقشون خفض مشتريات الأصول في العام الجاري، إلى جانب متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

كما انخفضت الأسعار تزامنًا مع الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الجازولين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.7 مليون برميل، ورغم تراجع مخزونات النفط 3.2 مليون برميل.

وقال "هوي لي" الخبير الاقتصادي لدى "أو سي بي سي بنك" OCBC Bank في تصريحات نقلتها "بلومبرج" إن البيئة المحيطة بالنفط كانت هشة، لذلك فهو يرى أن محضر الفيدرالي أضاف عاملا آخر لتلك الصورة السلبية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.6% إلى 67.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 2.1% عند 64.12 دولار للبرميل.

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