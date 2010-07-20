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"ضياء الخير" تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة

استفادت منها ما يقارب 100 أسرة لتغطية جميع احتياجاتها

نفذت "ضياء الخير" الوقفية مشروع كسوة العيد للأيتام والأسر المسجلة لديها فعالية التسوق المجاني في مقرّها الرئيس في حي لبن، وذلك حتى تستطيع كل أسرة اختيار ما يناسبها لكسوة عيد الأضحى المبارك.

واستفادت من هذه الفعالية ما يقارب 100 أسرة لتغطية جميع احتياجات أفراد الأسرة من رجال ونساء وأطفال، حيث ضمّ السوق أقسامًا للملبوسات والأحذية وقسمًا للشنط، يتم فيه عرض القطع على شكل متجر تمر فيه الأسر المحتاجة لتختار ما يناسبها ويسد احتياجها.

ويعد هذا البرنامج من البرامج التي حرصت الجمعية عليها وقامت بتنفيذها اتباعًا لتطبيق السنّة النبوية ووضع عددٍ من الخيارات للمستفيدين في العيد لكسوة العيد ولتكتمل فرحتهم وترسم البسمة على شفاهم وسد جميع متطلباتهم.

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"ضياء الخير" تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة
سبق

نفذت "ضياء الخير" الوقفية مشروع كسوة العيد للأيتام والأسر المسجلة لديها فعالية التسوق المجاني في مقرّها الرئيس في حي لبن، وذلك حتى تستطيع كل أسرة اختيار ما يناسبها لكسوة عيد الأضحى المبارك.

واستفادت من هذه الفعالية ما يقارب 100 أسرة لتغطية جميع احتياجات أفراد الأسرة من رجال ونساء وأطفال، حيث ضمّ السوق أقسامًا للملبوسات والأحذية وقسمًا للشنط، يتم فيه عرض القطع على شكل متجر تمر فيه الأسر المحتاجة لتختار ما يناسبها ويسد احتياجها.

ويعد هذا البرنامج من البرامج التي حرصت الجمعية عليها وقامت بتنفيذها اتباعًا لتطبيق السنّة النبوية ووضع عددٍ من الخيارات للمستفيدين في العيد لكسوة العيد ولتكتمل فرحتهم وترسم البسمة على شفاهم وسد جميع متطلباتهم.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
08:36 PM

"ضياء الخير" تنفذ فعاليّة توزيع كسوة العيد للأيتام والأسر المستفيدة

استفادت منها ما يقارب 100 أسرة لتغطية جميع احتياجاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت "ضياء الخير" الوقفية مشروع كسوة العيد للأيتام والأسر المسجلة لديها فعالية التسوق المجاني في مقرّها الرئيس في حي لبن، وذلك حتى تستطيع كل أسرة اختيار ما يناسبها لكسوة عيد الأضحى المبارك.

واستفادت من هذه الفعالية ما يقارب 100 أسرة لتغطية جميع احتياجات أفراد الأسرة من رجال ونساء وأطفال، حيث ضمّ السوق أقسامًا للملبوسات والأحذية وقسمًا للشنط، يتم فيه عرض القطع على شكل متجر تمر فيه الأسر المحتاجة لتختار ما يناسبها ويسد احتياجها.

ويعد هذا البرنامج من البرامج التي حرصت الجمعية عليها وقامت بتنفيذها اتباعًا لتطبيق السنّة النبوية ووضع عددٍ من الخيارات للمستفيدين في العيد لكسوة العيد ولتكتمل فرحتهم وترسم البسمة على شفاهم وسد جميع متطلباتهم.

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