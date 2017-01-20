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أمير الشرقية يدشن الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن

بعد زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% وإضافة مرافق متنوعة

دشّن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الخميس، الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بأهمية تقديم خدمات نوعية للمسافرين عبر مطار حفر الباطن، والعمل على مواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وإضافة رحلات مباشرة من وإلى مطار حفر الباطن خدمة لأهالي المحافظة.

وعقب التدشين تجول أمير المنطقة الشرقية على مرافق الصالة الجديدة، واطلع على الإمكانات المتوفرة بها، ووقف سموه على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها الحضاري وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية.

ويأتي تدشين الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة ضمن مشروع تطوير وتحسين الصالات وفقاً للهوية الجديدة لشركة التنفيذي التي تتولى إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية بمطارات المملكة، حيث تم زيادة مساحة الصالة بنسبة 150%، أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، وإضافة مرافق متنوعة، مجهزة بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، وتقديم أفضل الخدمات المميزة للمسافرين وتجويدها بما يعكس النقلة النوعية التي تشهدها مطارات المملكة.

يذكر أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، كما أن تدشين هوية التنفيذي الجديدة يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتعزيز تجربة المسافرين وتحقيق الطموحات بأن تصبح العلامة التجارية الأولى للفخامة عالمياً.

حضر التدشين محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس بدر الدلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يدشن الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن
سبق

دشّن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الخميس، الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بأهمية تقديم خدمات نوعية للمسافرين عبر مطار حفر الباطن، والعمل على مواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وإضافة رحلات مباشرة من وإلى مطار حفر الباطن خدمة لأهالي المحافظة.

وعقب التدشين تجول أمير المنطقة الشرقية على مرافق الصالة الجديدة، واطلع على الإمكانات المتوفرة بها، ووقف سموه على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها الحضاري وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية.

ويأتي تدشين الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة ضمن مشروع تطوير وتحسين الصالات وفقاً للهوية الجديدة لشركة التنفيذي التي تتولى إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية بمطارات المملكة، حيث تم زيادة مساحة الصالة بنسبة 150%، أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، وإضافة مرافق متنوعة، مجهزة بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، وتقديم أفضل الخدمات المميزة للمسافرين وتجويدها بما يعكس النقلة النوعية التي تشهدها مطارات المملكة.

يذكر أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، كما أن تدشين هوية التنفيذي الجديدة يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتعزيز تجربة المسافرين وتحقيق الطموحات بأن تصبح العلامة التجارية الأولى للفخامة عالمياً.

حضر التدشين محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس بدر الدلامي.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
02:27 PM

أمير الشرقية يدشن الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن

بعد زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% وإضافة مرافق متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشّن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الخميس، الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بأهمية تقديم خدمات نوعية للمسافرين عبر مطار حفر الباطن، والعمل على مواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وإضافة رحلات مباشرة من وإلى مطار حفر الباطن خدمة لأهالي المحافظة.

وعقب التدشين تجول أمير المنطقة الشرقية على مرافق الصالة الجديدة، واطلع على الإمكانات المتوفرة بها، ووقف سموه على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها الحضاري وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية.

ويأتي تدشين الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة ضمن مشروع تطوير وتحسين الصالات وفقاً للهوية الجديدة لشركة التنفيذي التي تتولى إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية بمطارات المملكة، حيث تم زيادة مساحة الصالة بنسبة 150%، أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، وإضافة مرافق متنوعة، مجهزة بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، وتقديم أفضل الخدمات المميزة للمسافرين وتجويدها بما يعكس النقلة النوعية التي تشهدها مطارات المملكة.

يذكر أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل كافة الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، كما أن تدشين هوية التنفيذي الجديدة يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتعزيز تجربة المسافرين وتحقيق الطموحات بأن تصبح العلامة التجارية الأولى للفخامة عالمياً.

حضر التدشين محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس بدر الدلامي.

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