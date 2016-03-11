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"الشورى" يُعيد النظر في قراره بشأن خطة التنمية العاشرة

الهيئة العامة للمجلس تُحيل عدة موضوعات على جدول الجلسات

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وبحضور الأمين العام محمد بن داخل المطيري، ورؤساء

اللجان المتخصصة في المجلس، أمس، اجتماعها الخامس من السنة الرابعة للدورة السابعة لإحالة عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية التي رفعتها اللجان المتخصصة لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

فقد قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها، إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/ 71) وتاريخ 26/ 2/ 1437هـ، بشأن خطة التنمية العاشرة؛ عملًا بالمادة (السابعة عشرة) من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان.

وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها الخامس، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، مذكرة تعاون في مجال التقاعد، بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية، والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها الخامس على إحالة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين؛ للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تَضَمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.

الهيئة العامة لمجلس الشورى مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يُعيد النظر في قراره بشأن خطة التنمية العاشرة
سبق

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وبحضور الأمين العام محمد بن داخل المطيري، ورؤساء

اللجان المتخصصة في المجلس، أمس، اجتماعها الخامس من السنة الرابعة للدورة السابعة لإحالة عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية التي رفعتها اللجان المتخصصة لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

فقد قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها، إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/ 71) وتاريخ 26/ 2/ 1437هـ، بشأن خطة التنمية العاشرة؛ عملًا بالمادة (السابعة عشرة) من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان.

وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها الخامس، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، مذكرة تعاون في مجال التقاعد، بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية، والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها الخامس على إحالة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين؛ للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تَضَمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:51 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:21 PM

"الشورى" يُعيد النظر في قراره بشأن خطة التنمية العاشرة

الهيئة العامة للمجلس تُحيل عدة موضوعات على جدول الجلسات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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1,768

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وبحضور الأمين العام محمد بن داخل المطيري، ورؤساء

اللجان المتخصصة في المجلس، أمس، اجتماعها الخامس من السنة الرابعة للدورة السابعة لإحالة عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية التي رفعتها اللجان المتخصصة لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

فقد قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها، إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/ 71) وتاريخ 26/ 2/ 1437هـ، بشأن خطة التنمية العاشرة؛ عملًا بالمادة (السابعة عشرة) من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان.

وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها الخامس، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، مذكرة تعاون في مجال التقاعد، بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية، والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها الخامس على إحالة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين؛ للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تَضَمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.

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