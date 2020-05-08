تقديم 7 آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا في رماح

بجهود رجال وسيدات الأعمال والغرف التجارية وجمعية البر

تلبية لمبادرة (خيرات الرياض) التي أطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ودشنها وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، قدمت محافظة رماح ممثلة في رجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسؤولية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة، ٧ آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا بالمحافظة.

وثمّن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء هذه المساهمة غير المستغربة من أهالي المحافظة.