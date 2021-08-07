النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أولى محاولاته.. "الروبوت برسيفرنس" يفشل في الحصول على عينة صخرية من المريخ

في محاولة للبحث عن علامات لحياة قديمة على الكوكب الأحمر وفهم جيولوجيا مكوناته

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، فشل الروبوت الجوال "برسيفرنس" في أولى محاولاته لأخذ عينة صخرية من كوكب المريخ.

وقالت ناسا، الجمعة: إن الروبوت "برسيفرنس" فشل في محاولته الأولى لأخذ عينة صخرية من الكوكب الأحمر، ومن المنتظر أن يجمع حوالي 30 عينة وإعادتها إلى الأرض خلال سنوات بهدف تحليلها.

ووفقًا لوكالة فرانس برس: فقد نشرت ناسا الجمعة صورًا أظهرت بوضوح كومة صغيرة بجوار ظل المركبة فيها ثقب بوسطها، وهو الأول الذي حفره الروبوت على المريخ.

وكتب مدير العلوم في ناسا، توماس زوربوكن، على صفحة تويتر في ذلك الحين يقول: "بدأ جمع العينات!"، لكن البيانات التي أرسلتها المركبة إلى الأرض تشير إلى أنه لم يتم جمع أي عينة في هذه المحاولة الأولى لأخذ عينات الصخور.

ونقلت الوكالة عن زوربوكن قوله، في بيان: "هذه ليست النتيجة التي كنا نتوخّاها.. ثمة دائمًا مجازفة عند الشروع في استكشاف غير مسبوق.. أنا واثق من أن لدينا الفريق المناسب لهذه العملية وسنثابر لإيجاد حل لضمان النجاح في المستقبل".

ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع عينة، وهي بحجم طبشورة، وتوضع داخل أنبوب مغلق بإحكام حوالي 11 يومًا في المجموع، في محاولة للبحث عن علامات لحياة قديمة على الكوكب الأحمر، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، كما تهدف عملية جمع عينات من المريخ إلى التوصل لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل.

يشار إلى أن المهمة المريخية بدأت من فلوريدا قبل عام ونصف، وهبط الروبوت برسيفرنس، وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات سنة.

ويعتقد أن هذه البيئة على المريخ أوجدت الظروف اللازمة للحياة خارج كوكب الأرض.

وتخطط وكالة ناسا لمهمة بهدف إعادة العينات إلى الأرض في ثلاثينيات القرن الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات أكثر تعقيدًا من تلك التي يمكن إحضارها إلى المريخ حاليًّا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أولى محاولاته.. "الروبوت برسيفرنس" يفشل في الحصول على عينة صخرية من المريخ
سبق

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، فشل الروبوت الجوال "برسيفرنس" في أولى محاولاته لأخذ عينة صخرية من كوكب المريخ.

وقالت ناسا، الجمعة: إن الروبوت "برسيفرنس" فشل في محاولته الأولى لأخذ عينة صخرية من الكوكب الأحمر، ومن المنتظر أن يجمع حوالي 30 عينة وإعادتها إلى الأرض خلال سنوات بهدف تحليلها.

ووفقًا لوكالة فرانس برس: فقد نشرت ناسا الجمعة صورًا أظهرت بوضوح كومة صغيرة بجوار ظل المركبة فيها ثقب بوسطها، وهو الأول الذي حفره الروبوت على المريخ.

وكتب مدير العلوم في ناسا، توماس زوربوكن، على صفحة تويتر في ذلك الحين يقول: "بدأ جمع العينات!"، لكن البيانات التي أرسلتها المركبة إلى الأرض تشير إلى أنه لم يتم جمع أي عينة في هذه المحاولة الأولى لأخذ عينات الصخور.

ونقلت الوكالة عن زوربوكن قوله، في بيان: "هذه ليست النتيجة التي كنا نتوخّاها.. ثمة دائمًا مجازفة عند الشروع في استكشاف غير مسبوق.. أنا واثق من أن لدينا الفريق المناسب لهذه العملية وسنثابر لإيجاد حل لضمان النجاح في المستقبل".

ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع عينة، وهي بحجم طبشورة، وتوضع داخل أنبوب مغلق بإحكام حوالي 11 يومًا في المجموع، في محاولة للبحث عن علامات لحياة قديمة على الكوكب الأحمر، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، كما تهدف عملية جمع عينات من المريخ إلى التوصل لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل.

يشار إلى أن المهمة المريخية بدأت من فلوريدا قبل عام ونصف، وهبط الروبوت برسيفرنس، وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات سنة.

ويعتقد أن هذه البيئة على المريخ أوجدت الظروف اللازمة للحياة خارج كوكب الأرض.

وتخطط وكالة ناسا لمهمة بهدف إعادة العينات إلى الأرض في ثلاثينيات القرن الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات أكثر تعقيدًا من تلك التي يمكن إحضارها إلى المريخ حاليًّا.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
10:35 AM

أولى محاولاته.. "الروبوت برسيفرنس" يفشل في الحصول على عينة صخرية من المريخ

في محاولة للبحث عن علامات لحياة قديمة على الكوكب الأحمر وفهم جيولوجيا مكوناته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
976

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، فشل الروبوت الجوال "برسيفرنس" في أولى محاولاته لأخذ عينة صخرية من كوكب المريخ.

وقالت ناسا، الجمعة: إن الروبوت "برسيفرنس" فشل في محاولته الأولى لأخذ عينة صخرية من الكوكب الأحمر، ومن المنتظر أن يجمع حوالي 30 عينة وإعادتها إلى الأرض خلال سنوات بهدف تحليلها.

ووفقًا لوكالة فرانس برس: فقد نشرت ناسا الجمعة صورًا أظهرت بوضوح كومة صغيرة بجوار ظل المركبة فيها ثقب بوسطها، وهو الأول الذي حفره الروبوت على المريخ.

وكتب مدير العلوم في ناسا، توماس زوربوكن، على صفحة تويتر في ذلك الحين يقول: "بدأ جمع العينات!"، لكن البيانات التي أرسلتها المركبة إلى الأرض تشير إلى أنه لم يتم جمع أي عينة في هذه المحاولة الأولى لأخذ عينات الصخور.

ونقلت الوكالة عن زوربوكن قوله، في بيان: "هذه ليست النتيجة التي كنا نتوخّاها.. ثمة دائمًا مجازفة عند الشروع في استكشاف غير مسبوق.. أنا واثق من أن لدينا الفريق المناسب لهذه العملية وسنثابر لإيجاد حل لضمان النجاح في المستقبل".

ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع عينة، وهي بحجم طبشورة، وتوضع داخل أنبوب مغلق بإحكام حوالي 11 يومًا في المجموع، في محاولة للبحث عن علامات لحياة قديمة على الكوكب الأحمر، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، كما تهدف عملية جمع عينات من المريخ إلى التوصل لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل.

يشار إلى أن المهمة المريخية بدأت من فلوريدا قبل عام ونصف، وهبط الروبوت برسيفرنس، وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في 18 فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات سنة.

ويعتقد أن هذه البيئة على المريخ أوجدت الظروف اللازمة للحياة خارج كوكب الأرض.

وتخطط وكالة ناسا لمهمة بهدف إعادة العينات إلى الأرض في ثلاثينيات القرن الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات أكثر تعقيدًا من تلك التي يمكن إحضارها إلى المريخ حاليًّا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,473
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,273
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,192

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة