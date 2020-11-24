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"البيئة" تُطلق برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح

يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهم للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح؛ بهدف إتاحة الفرصة للمزارعين للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة؛ لإدارة مزارعهم في زراعة محصول القمح.

جاء ذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة.

ويتضمن البرنامج إعداد نموذج العقد الموحد الذي يتم بموجبه التعاقد بين الطرفين.. كما تقوم الوزارة ممثلة بإدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء "سجّل" بتزويد المؤسسة العامة للحبوب بأسماء المزارعين المتعاقدين والشركات المتعاقدة معها، عبر الربط الإلكتروني بين برنامج "سجّل" في الوزارة، ومنصة "محصولي" في المؤسسة العامة للحبوب.

من جهتها، تقوم المؤسسة العامة للحبوب بتسلُّم كميات القمح المدخلة بموجب عقود الإدارة ودفع مستحقات الشركات.

يذكر أن برنامج صغار مزارعي القمح المرخصين، يتيح الاستفادة من خبرات الشركات وإمكاناتها في إدارة زراعة محصول القمح، بما ينعكس على تحقيق الكفاءة الإنتاجية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تُطلق برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح؛ بهدف إتاحة الفرصة للمزارعين للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة؛ لإدارة مزارعهم في زراعة محصول القمح.

جاء ذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة.

ويتضمن البرنامج إعداد نموذج العقد الموحد الذي يتم بموجبه التعاقد بين الطرفين.. كما تقوم الوزارة ممثلة بإدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء "سجّل" بتزويد المؤسسة العامة للحبوب بأسماء المزارعين المتعاقدين والشركات المتعاقدة معها، عبر الربط الإلكتروني بين برنامج "سجّل" في الوزارة، ومنصة "محصولي" في المؤسسة العامة للحبوب.

من جهتها، تقوم المؤسسة العامة للحبوب بتسلُّم كميات القمح المدخلة بموجب عقود الإدارة ودفع مستحقات الشركات.

يذكر أن برنامج صغار مزارعي القمح المرخصين، يتيح الاستفادة من خبرات الشركات وإمكاناتها في إدارة زراعة محصول القمح، بما ينعكس على تحقيق الكفاءة الإنتاجية.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:08 PM

"البيئة" تُطلق برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح

يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهم للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب، برنامج إدارة الزراعة التعاقدية للمزارعين المرخصين بزراعة القمح؛ بهدف إتاحة الفرصة للمزارعين للتعاقد مع الشركات الزراعية الكبرى المتخصصة؛ لإدارة مزارعهم في زراعة محصول القمح.

جاء ذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة.

ويتضمن البرنامج إعداد نموذج العقد الموحد الذي يتم بموجبه التعاقد بين الطرفين.. كما تقوم الوزارة ممثلة بإدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء "سجّل" بتزويد المؤسسة العامة للحبوب بأسماء المزارعين المتعاقدين والشركات المتعاقدة معها، عبر الربط الإلكتروني بين برنامج "سجّل" في الوزارة، ومنصة "محصولي" في المؤسسة العامة للحبوب.

من جهتها، تقوم المؤسسة العامة للحبوب بتسلُّم كميات القمح المدخلة بموجب عقود الإدارة ودفع مستحقات الشركات.

يذكر أن برنامج صغار مزارعي القمح المرخصين، يتيح الاستفادة من خبرات الشركات وإمكاناتها في إدارة زراعة محصول القمح، بما ينعكس على تحقيق الكفاءة الإنتاجية.

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