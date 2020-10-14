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"المطيري" وكيلاً للبلديات الفرعية بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف المهندس محمد بن زبن الله المطيري، وكيلا للبلديات الفرعية؛ وذلك في إطار إعادة تدوير المسؤولين وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

ويُعد المهندس محمد المطيري من الكفاءات المتميزة التي أسندت إليها مسؤوليات متعددة في قطاعات الأمانة المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"المطيري" وكيلاً للبلديات الفرعية بأمانة جدة
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف المهندس محمد بن زبن الله المطيري، وكيلا للبلديات الفرعية؛ وذلك في إطار إعادة تدوير المسؤولين وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

ويُعد المهندس محمد المطيري من الكفاءات المتميزة التي أسندت إليها مسؤوليات متعددة في قطاعات الأمانة المختلفة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
03:03 PM

"المطيري" وكيلاً للبلديات الفرعية بأمانة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف المهندس محمد بن زبن الله المطيري، وكيلا للبلديات الفرعية؛ وذلك في إطار إعادة تدوير المسؤولين وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

ويُعد المهندس محمد المطيري من الكفاءات المتميزة التي أسندت إليها مسؤوليات متعددة في قطاعات الأمانة المختلفة.

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