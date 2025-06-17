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8224  مختصًا يشاركون في المؤتمر الإلكتروني  "أساسيات التفكير الابتكاري في التسويق"

نظمه معهد الإدارة لمناقشة المزيج التسويقي في عالم الأعمال

ضمن مبادرة تنمية إدارية مستمرة نفذ معهد الإدارة العامة اليوم الأربعاء المؤتمر الإلكتروني "أساسيات التفكير الابتكاري في التسويق" بمشاركة 8224 مختصًا، وقام بتقديمه رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل ومؤسس ونائب مجلس إدارة جمعية التسويق الدكتور سعد الحقيل .

وقد تناول موضوعات المؤتمر محاور التفكير الابتكاري والإبداعي، وأهمية التفكير الإبداعي لأنشطة التسويق، مع استعراض صور ابتكارية مستخدمة في المزيج التسويقي في عالم الأعمال.

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8224  مختصًا يشاركون في المؤتمر الإلكتروني  "أساسيات التفكير الابتكاري في التسويق"
سبق

ضمن مبادرة تنمية إدارية مستمرة نفذ معهد الإدارة العامة اليوم الأربعاء المؤتمر الإلكتروني "أساسيات التفكير الابتكاري في التسويق" بمشاركة 8224 مختصًا، وقام بتقديمه رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل ومؤسس ونائب مجلس إدارة جمعية التسويق الدكتور سعد الحقيل .

وقد تناول موضوعات المؤتمر محاور التفكير الابتكاري والإبداعي، وأهمية التفكير الإبداعي لأنشطة التسويق، مع استعراض صور ابتكارية مستخدمة في المزيج التسويقي في عالم الأعمال.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:51 PM

8224  مختصًا يشاركون في المؤتمر الإلكتروني  "أساسيات التفكير الابتكاري في التسويق"

نظمه معهد الإدارة لمناقشة المزيج التسويقي في عالم الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن مبادرة تنمية إدارية مستمرة نفذ معهد الإدارة العامة اليوم الأربعاء المؤتمر الإلكتروني "أساسيات التفكير الابتكاري في التسويق" بمشاركة 8224 مختصًا، وقام بتقديمه رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل ومؤسس ونائب مجلس إدارة جمعية التسويق الدكتور سعد الحقيل .

وقد تناول موضوعات المؤتمر محاور التفكير الابتكاري والإبداعي، وأهمية التفكير الإبداعي لأنشطة التسويق، مع استعراض صور ابتكارية مستخدمة في المزيج التسويقي في عالم الأعمال.

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