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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11315 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال لـ 144 مليون سهم

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا إلى 154.28 نقطة، ليقفل عند مستوى 11315.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وزجاج، وأميانتيت، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دراية ريت، والأهلي ريت1، وتْشب، والرياض ريت، والواحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.20% و2.50%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ووفرة، ودار الأركان، وسابك، وأكوا باور الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا إلى 467.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26704.76 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 130 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم، تقاسمتها 4694 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11315 نقطة
سبق

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا إلى 154.28 نقطة، ليقفل عند مستوى 11315.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وزجاج، وأميانتيت، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دراية ريت، والأهلي ريت1، وتْشب، والرياض ريت، والواحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.20% و2.50%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ووفرة، ودار الأركان، وسابك، وأكوا باور الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا إلى 467.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26704.76 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 130 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم، تقاسمتها 4694 صفقة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
04:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11315 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال لـ 144 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا إلى 154.28 نقطة، ليقفل عند مستوى 11315.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وزجاج، وأميانتيت، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دراية ريت، والأهلي ريت1، وتْشب، والرياض ريت، والواحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.20% و2.50%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ووفرة، ودار الأركان، وسابك، وأكوا باور الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا إلى 467.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26704.76 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 130 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم، تقاسمتها 4694 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,977
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,044
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,523

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