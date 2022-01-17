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"الزهراني" يحتفل بزواج نجليه "مشاري" و"سالم" بجدة

احتفل الإعلامي أحمد راشد الزهراني، بزواج نجليه مشاري وسالم، مساء أمس الأول، بمحافظة جدة؛ وسط لفيف من الأصدقاء والأقارب وجمع غفير من أعيان منطقة الباحة، تقدمهم مشايخ ووجهاء وإعلاميون.

شرّف الحفل وكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية صالح القلطي ومحافظ محافظة بني حسن خضر عبدالرحمن الغامدي، فيما أقيمت الألوان الشعبية والعرضة الجنوبية التي أحياها عدد من شعراء منطقة الباحة والفرق التراثية.

"سبق" تبارك للإعلامي "الزهراني" زواج نجليه وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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"الزهراني" يحتفل بزواج نجليه "مشاري" و"سالم" بجدة
سبق

احتفل الإعلامي أحمد راشد الزهراني، بزواج نجليه مشاري وسالم، مساء أمس الأول، بمحافظة جدة؛ وسط لفيف من الأصدقاء والأقارب وجمع غفير من أعيان منطقة الباحة، تقدمهم مشايخ ووجهاء وإعلاميون.

شرّف الحفل وكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية صالح القلطي ومحافظ محافظة بني حسن خضر عبدالرحمن الغامدي، فيما أقيمت الألوان الشعبية والعرضة الجنوبية التي أحياها عدد من شعراء منطقة الباحة والفرق التراثية.

"سبق" تبارك للإعلامي "الزهراني" زواج نجليه وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
05:17 PM

"الزهراني" يحتفل بزواج نجليه "مشاري" و"سالم" بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الإعلامي أحمد راشد الزهراني، بزواج نجليه مشاري وسالم، مساء أمس الأول، بمحافظة جدة؛ وسط لفيف من الأصدقاء والأقارب وجمع غفير من أعيان منطقة الباحة، تقدمهم مشايخ ووجهاء وإعلاميون.

شرّف الحفل وكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية صالح القلطي ومحافظ محافظة بني حسن خضر عبدالرحمن الغامدي، فيما أقيمت الألوان الشعبية والعرضة الجنوبية التي أحياها عدد من شعراء منطقة الباحة والفرق التراثية.

"سبق" تبارك للإعلامي "الزهراني" زواج نجليه وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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