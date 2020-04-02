النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن متهمَيْن في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح

تم توقيفهما لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهما وإحالتهما للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، باشرت إجراءات البحث والتحرّي في 16 قضية، ارتكبت بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وتمكّنت -بفضل الله- من تحديد هوية مرتكبيها وارتباطهم بتنفيذها، وهما مواطِنَانْ في العقد الثالث من العمر، قاما بالسلب تحت تهديد السلاح، وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة، وتم القبض عليهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن متهمَيْن في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، باشرت إجراءات البحث والتحرّي في 16 قضية، ارتكبت بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وتمكّنت -بفضل الله- من تحديد هوية مرتكبيها وارتباطهم بتنفيذها، وهما مواطِنَانْ في العقد الثالث من العمر، قاما بالسلب تحت تهديد السلاح، وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة، وتم القبض عليهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:33 PM

شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن متهمَيْن في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح

تم توقيفهما لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهما وإحالتهما للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,440

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، باشرت إجراءات البحث والتحرّي في 16 قضية، ارتكبت بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وتمكّنت -بفضل الله- من تحديد هوية مرتكبيها وارتباطهم بتنفيذها، وهما مواطِنَانْ في العقد الثالث من العمر، قاما بالسلب تحت تهديد السلاح، وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة، وتم القبض عليهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,454
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,843

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة