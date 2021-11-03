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وفاةٌ و4 إصابات في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمحافظة المخواة

"الزهراني" : تم توجيه فِرق إسعافية لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى

صرَّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع حادثَين منفصلَين، تصادم وانقلاب، بمحافظة المخواة.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ16:40 مساء اليوم الأربعاء بوقوع حادث تصادم.

وتابع: تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بالمخواة، تحديدا القفيل، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات؛ وتم التدخل إلاسعافي لهم، والتعامل إسعافيًّا، وكانت هناك إصابتان خطيرتان، وإصابة متوسطة، تم نقل صاحبها إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: ورد بلاغ بوقوع حادث آخر (انقلاب) في تمام الساعة الـ17:55 مساء اليوم بالمخواة بالرونة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وصُنفت إصابته بالخطيرة؛ وتم نقله لمستشفى المخواة، وكانت هناك حالة وفاة بالموقع. نسأل الله للمصابين الشفاء العاجل، والرحمة والمغفرة للمتوفَّى .

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وفاةٌ و4 إصابات في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمحافظة المخواة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع حادثَين منفصلَين، تصادم وانقلاب، بمحافظة المخواة.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ16:40 مساء اليوم الأربعاء بوقوع حادث تصادم.

وتابع: تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بالمخواة، تحديدا القفيل، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات؛ وتم التدخل إلاسعافي لهم، والتعامل إسعافيًّا، وكانت هناك إصابتان خطيرتان، وإصابة متوسطة، تم نقل صاحبها إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: ورد بلاغ بوقوع حادث آخر (انقلاب) في تمام الساعة الـ17:55 مساء اليوم بالمخواة بالرونة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وصُنفت إصابته بالخطيرة؛ وتم نقله لمستشفى المخواة، وكانت هناك حالة وفاة بالموقع. نسأل الله للمصابين الشفاء العاجل، والرحمة والمغفرة للمتوفَّى .

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
08:43 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:27 PM

وفاةٌ و4 إصابات في حادثَيْ تصادم وانقلاب منفصلَيْن بمحافظة المخواة

"الزهراني" : تم توجيه فِرق إسعافية لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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صرَّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع حادثَين منفصلَين، تصادم وانقلاب، بمحافظة المخواة.

وتفصيلاً، أوضح "الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ16:40 مساء اليوم الأربعاء بوقوع حادث تصادم.

وتابع: تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بالمخواة، تحديدا القفيل، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات؛ وتم التدخل إلاسعافي لهم، والتعامل إسعافيًّا، وكانت هناك إصابتان خطيرتان، وإصابة متوسطة، تم نقل صاحبها إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف: ورد بلاغ بوقوع حادث آخر (انقلاب) في تمام الساعة الـ17:55 مساء اليوم بالمخواة بالرونة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وصُنفت إصابته بالخطيرة؛ وتم نقله لمستشفى المخواة، وكانت هناك حالة وفاة بالموقع. نسأل الله للمصابين الشفاء العاجل، والرحمة والمغفرة للمتوفَّى .

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