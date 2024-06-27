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مصادر توضح موعد خصم الـ25% من فاتورة متضرري انقطاع "الجنوبية"

كانت قد أعلنتها الشركة.. "السديري": تقديراً لوقوفهم معنا حتى حل الأزمة

أكدت مصادر مطلعة بالشركة السعودية للكهرباء لـ"سبق" أن الفواتير التي صدرت خلال الأسبوع الجاري لم يشملها خصم الـ25% الذي أعلنت عنه الشركة تعويضاً لمتضرري المنطقة الجنوبية، وسيتم احتساب الخصم ابتداءً من فاتورة الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى تلقي عدد من الاستفسارات من المشتركين بخصوص عدم احتساب الخصم ضمن الفاتورة التي صدرت هذا الأسبوع.

وأوضحت: التوجيهات الصادرة بهذا الشأن تنصّ على أن الخصومات سيتم احتسابها من استهلاك المواطن لشهر يونيو.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت عن تعويض 25٪ من فاتورة شهر يونيو، تعويضاً لمتضرري الانقطاع بالمنطقة الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري لـ"سبق": المواطن يستحق أكثر من ذلك بعد أن تكبد خسائر فادحة جراء الانقطاع، والـ25٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع ليست تعويضاً عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى حل الأزمة، ولكن من تضررت أجهزتهم عليهم التوجه للقضاء.

وأضاف: الشركة تعمل حالياً لتطوير أنظمتها من ناحية الانقطاعات، حيث تمت زيارة كل مواقع الخلل بالمناطق الجنوبية مع إعداد خطط لتفادي الانقطاع مستقبلاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر توضح موعد خصم الـ25% من فاتورة متضرري انقطاع "الجنوبية"
سبق

أكدت مصادر مطلعة بالشركة السعودية للكهرباء لـ"سبق" أن الفواتير التي صدرت خلال الأسبوع الجاري لم يشملها خصم الـ25% الذي أعلنت عنه الشركة تعويضاً لمتضرري المنطقة الجنوبية، وسيتم احتساب الخصم ابتداءً من فاتورة الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى تلقي عدد من الاستفسارات من المشتركين بخصوص عدم احتساب الخصم ضمن الفاتورة التي صدرت هذا الأسبوع.

وأوضحت: التوجيهات الصادرة بهذا الشأن تنصّ على أن الخصومات سيتم احتسابها من استهلاك المواطن لشهر يونيو.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت عن تعويض 25٪ من فاتورة شهر يونيو، تعويضاً لمتضرري الانقطاع بالمنطقة الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري لـ"سبق": المواطن يستحق أكثر من ذلك بعد أن تكبد خسائر فادحة جراء الانقطاع، والـ25٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع ليست تعويضاً عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى حل الأزمة، ولكن من تضررت أجهزتهم عليهم التوجه للقضاء.

وأضاف: الشركة تعمل حالياً لتطوير أنظمتها من ناحية الانقطاعات، حيث تمت زيارة كل مواقع الخلل بالمناطق الجنوبية مع إعداد خطط لتفادي الانقطاع مستقبلاً.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
03:10 PM

مصادر توضح موعد خصم الـ25% من فاتورة متضرري انقطاع "الجنوبية"

كانت قد أعلنتها الشركة.. "السديري": تقديراً لوقوفهم معنا حتى حل الأزمة

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فهد كاملي - الرياض
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أكدت مصادر مطلعة بالشركة السعودية للكهرباء لـ"سبق" أن الفواتير التي صدرت خلال الأسبوع الجاري لم يشملها خصم الـ25% الذي أعلنت عنه الشركة تعويضاً لمتضرري المنطقة الجنوبية، وسيتم احتساب الخصم ابتداءً من فاتورة الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى تلقي عدد من الاستفسارات من المشتركين بخصوص عدم احتساب الخصم ضمن الفاتورة التي صدرت هذا الأسبوع.

وأوضحت: التوجيهات الصادرة بهذا الشأن تنصّ على أن الخصومات سيتم احتسابها من استهلاك المواطن لشهر يونيو.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت عن تعويض 25٪ من فاتورة شهر يونيو، تعويضاً لمتضرري الانقطاع بالمنطقة الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري لـ"سبق": المواطن يستحق أكثر من ذلك بعد أن تكبد خسائر فادحة جراء الانقطاع، والـ25٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع ليست تعويضاً عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى حل الأزمة، ولكن من تضررت أجهزتهم عليهم التوجه للقضاء.

وأضاف: الشركة تعمل حالياً لتطوير أنظمتها من ناحية الانقطاعات، حيث تمت زيارة كل مواقع الخلل بالمناطق الجنوبية مع إعداد خطط لتفادي الانقطاع مستقبلاً.

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