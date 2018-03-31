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السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

شددت على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة

تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

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السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
سبق

تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:13 AM
اخر تعديل
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:42 AM

السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

شددت على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

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