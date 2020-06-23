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إنجاز فريد بـ"سعود الطبية".. إنقاذ حالتي "كورونا" من تسلخ شرياني وجلطات

باشرهما فريق طبي بتدخل جراحي وتقنيات حديثة.. "شاب وسيدة وكلاهما تعافا"

سجلت مدينة الملك سعود الطبية؛ ممثلة في قسم جراحة الأوعية الدموية، إنجازًا طبيًّا فريدًا من نوعه؛ حيث أنقذت حالتين كانتا في نفس الوقت مصابتين بفيروس كورونا المستجد والمضاعفات الناتجة عنها.

وأوضحت المدينة، أن فريقًا طبيًّا باشر الحالتين بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان، وبمشاركة قسم جراحة المخ والأعصاب؛ حيث كانت الحالة الأولى لسيدة ثلاثينية أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وحضرت للمستشفى، ويهر عليها علامات نقص حاد في التروية الدموية للطرف العلوي الأيمن نتيجة تجلط الدم في الشريان الرئيسي للطرف العلوي الأيمن، بالإضافة إلى تجلطات دموية بالمخ، وبفضل الله ثم التدخل الجراحي العاجل واستخراج الجلطات من الشريان، وفتح الجمجمة لتخفيف الضغط على الدماغ، ومع استمرار العلاج والملاحظة في العناية المركزة تعافت المصابة وهي بحالة جيدة.

وأشارت المدينة إلى أن الحالة الثانية لشاب عشريني تعرض لحادث مروري وتعرض لصدمة شديدة بالصدر نتج عنها تسلخ في الشريان الأبهر الصدري، وتم استقباله بقسم الطوارئ، وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد عمل الإسعافات اللازمة والفحوصات تَبَيّن أن المريض مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى جانب تسلخ الشريان الأبهر، وبعد فترة من العلاج المكثف بقسم العناية المركزة والسيطرة على الفيروس قام الفريق الطبي بجراحة الأوعية الدموية بإصلاح الشريان الأبهر الصدري عن طريق الأوعية الدموية التداخلية، وهي من التقنيات الحديثة في العالم، وبينت أن المصاب قد تعافى وهو ما زال تحت الرعاية الطبية في المدينة.

يشار إلى أن قسم جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سعود الطبية، يُعد مرجعًا متخصصًا لعلاج الحالات المتخصصة الصعبة والمعقدة.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز فريد بـ"سعود الطبية".. إنقاذ حالتي "كورونا" من تسلخ شرياني وجلطات
سبق

سجلت مدينة الملك سعود الطبية؛ ممثلة في قسم جراحة الأوعية الدموية، إنجازًا طبيًّا فريدًا من نوعه؛ حيث أنقذت حالتين كانتا في نفس الوقت مصابتين بفيروس كورونا المستجد والمضاعفات الناتجة عنها.

وأوضحت المدينة، أن فريقًا طبيًّا باشر الحالتين بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان، وبمشاركة قسم جراحة المخ والأعصاب؛ حيث كانت الحالة الأولى لسيدة ثلاثينية أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وحضرت للمستشفى، ويهر عليها علامات نقص حاد في التروية الدموية للطرف العلوي الأيمن نتيجة تجلط الدم في الشريان الرئيسي للطرف العلوي الأيمن، بالإضافة إلى تجلطات دموية بالمخ، وبفضل الله ثم التدخل الجراحي العاجل واستخراج الجلطات من الشريان، وفتح الجمجمة لتخفيف الضغط على الدماغ، ومع استمرار العلاج والملاحظة في العناية المركزة تعافت المصابة وهي بحالة جيدة.

وأشارت المدينة إلى أن الحالة الثانية لشاب عشريني تعرض لحادث مروري وتعرض لصدمة شديدة بالصدر نتج عنها تسلخ في الشريان الأبهر الصدري، وتم استقباله بقسم الطوارئ، وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد عمل الإسعافات اللازمة والفحوصات تَبَيّن أن المريض مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى جانب تسلخ الشريان الأبهر، وبعد فترة من العلاج المكثف بقسم العناية المركزة والسيطرة على الفيروس قام الفريق الطبي بجراحة الأوعية الدموية بإصلاح الشريان الأبهر الصدري عن طريق الأوعية الدموية التداخلية، وهي من التقنيات الحديثة في العالم، وبينت أن المصاب قد تعافى وهو ما زال تحت الرعاية الطبية في المدينة.

يشار إلى أن قسم جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سعود الطبية، يُعد مرجعًا متخصصًا لعلاج الحالات المتخصصة الصعبة والمعقدة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:11 PM

إنجاز فريد بـ"سعود الطبية".. إنقاذ حالتي "كورونا" من تسلخ شرياني وجلطات

باشرهما فريق طبي بتدخل جراحي وتقنيات حديثة.. "شاب وسيدة وكلاهما تعافا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت مدينة الملك سعود الطبية؛ ممثلة في قسم جراحة الأوعية الدموية، إنجازًا طبيًّا فريدًا من نوعه؛ حيث أنقذت حالتين كانتا في نفس الوقت مصابتين بفيروس كورونا المستجد والمضاعفات الناتجة عنها.

وأوضحت المدينة، أن فريقًا طبيًّا باشر الحالتين بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان، وبمشاركة قسم جراحة المخ والأعصاب؛ حيث كانت الحالة الأولى لسيدة ثلاثينية أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وحضرت للمستشفى، ويهر عليها علامات نقص حاد في التروية الدموية للطرف العلوي الأيمن نتيجة تجلط الدم في الشريان الرئيسي للطرف العلوي الأيمن، بالإضافة إلى تجلطات دموية بالمخ، وبفضل الله ثم التدخل الجراحي العاجل واستخراج الجلطات من الشريان، وفتح الجمجمة لتخفيف الضغط على الدماغ، ومع استمرار العلاج والملاحظة في العناية المركزة تعافت المصابة وهي بحالة جيدة.

وأشارت المدينة إلى أن الحالة الثانية لشاب عشريني تعرض لحادث مروري وتعرض لصدمة شديدة بالصدر نتج عنها تسلخ في الشريان الأبهر الصدري، وتم استقباله بقسم الطوارئ، وكان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد عمل الإسعافات اللازمة والفحوصات تَبَيّن أن المريض مصاب بفيروس كورونا المستجد إلى جانب تسلخ الشريان الأبهر، وبعد فترة من العلاج المكثف بقسم العناية المركزة والسيطرة على الفيروس قام الفريق الطبي بجراحة الأوعية الدموية بإصلاح الشريان الأبهر الصدري عن طريق الأوعية الدموية التداخلية، وهي من التقنيات الحديثة في العالم، وبينت أن المصاب قد تعافى وهو ما زال تحت الرعاية الطبية في المدينة.

يشار إلى أن قسم جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سعود الطبية، يُعد مرجعًا متخصصًا لعلاج الحالات المتخصصة الصعبة والمعقدة.

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