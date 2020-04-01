تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في أربيل العراقية

ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في كردستان إلى 162

سجلت في محافظة أربيل مركز إقليم كردستان العراق اليوم، ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة صحة الإقليم في بيان صحفي اليوم، أن الإصابات الجديدة سجلت لدى ثلاث نساء وثلاث رجال، إحداها لشخص عاد من بريطانيا مؤخرًا.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في عموم الإقليم إلى 162 إصابة، بينها 61 حالة شفاء وحالتا وفاة.

وأعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، تمديد حظر التجوال إلى العاشر من الشهر الحالي في إطار التدابير الوقائية لمحاصرة وباء كورونا.