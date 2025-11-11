"الحارثي": شؤون الحرمين تنظم دخول وخروج المصلين عبر 4 منافذ

لتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية

كشف مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة بشؤون الحرمين فايز الحارثي أن أفراد الأمن يعملون على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة وتنظيم دخول وخروج المصلين في الدور الأول والأبواب والسلالم التالية: سلم (91)، سلم (74)، سلم (84)، سلم الشبيكة، جسر الشبيكة، والمساندة في منع الجلوس في الأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

وأضاف "الحارثي" أنه يتم إرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمام، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين وكذلك الكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الَوقوف والتجمع.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام تسهو في كثير من المهام التي تصب في نجاح مهمة التفويج وتسعى لتقديم أرقى الخدمات الميدانية نظير الدعم غير المحدود من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منوها بأن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.