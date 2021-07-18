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استقبال قاصدات بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية

تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمتهن من خلال الأبواب

استقبلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، ممثلة في إدارة الأبواب حجاج بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية عند مداخل المسجد الحرام.

عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال كانت حاضرة لتوثيق عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام.

أفادت مدير إدارة الأبواب النسائية فاطمة بنت يوسف العضلي أنه تم استقبال قاصدات بيت الله الحرام والترحيب بهن بعدة لغات والاستئذان منهن بتفتيش الحقائب ومنع كل ما هو مخالف وممنوع دخوله لبيت الله الحرام، وذلك محافظةً على أمن وطهارة بيت الله الحرام.

كما أوضحت أنه تم تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام من خلال الأبواب .

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.

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استقبال قاصدات بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية
سبق

استقبلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، ممثلة في إدارة الأبواب حجاج بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية عند مداخل المسجد الحرام.

عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال كانت حاضرة لتوثيق عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام.

أفادت مدير إدارة الأبواب النسائية فاطمة بنت يوسف العضلي أنه تم استقبال قاصدات بيت الله الحرام والترحيب بهن بعدة لغات والاستئذان منهن بتفتيش الحقائب ومنع كل ما هو مخالف وممنوع دخوله لبيت الله الحرام، وذلك محافظةً على أمن وطهارة بيت الله الحرام.

كما أوضحت أنه تم تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام من خلال الأبواب .

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
03:45 PM

استقبال قاصدات بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية

تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمتهن من خلال الأبواب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، ممثلة في إدارة الأبواب حجاج بيت الله الحرام بعدة لغات ترحيبية عند مداخل المسجد الحرام.

عدسة الإدارة العامة للإعلام والاتصال كانت حاضرة لتوثيق عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام.

أفادت مدير إدارة الأبواب النسائية فاطمة بنت يوسف العضلي أنه تم استقبال قاصدات بيت الله الحرام والترحيب بهن بعدة لغات والاستئذان منهن بتفتيش الحقائب ومنع كل ما هو مخالف وممنوع دخوله لبيت الله الحرام، وذلك محافظةً على أمن وطهارة بيت الله الحرام.

كما أوضحت أنه تم تجنيد ٤٩ موظفة و٧١ متعاقدة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام من خلال الأبواب .

تأتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من قبل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي.

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