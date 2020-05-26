وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

مركز الملك سلمان يوزع حقائب إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-26 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 07:03 PM

اخر تعديل 26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 09:42 PM

مركز الملك سلمان يوزع حقائب إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة استفاد منها 2,827 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية





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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة،استفاد منها 2,827 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.