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"الخليوي": 40 ألف سائح سعودي يزورون لبنان الصيف الحالي

قال: أتوقع تضاعف العدد مع استقرار الوضع الآمن في لبنان

زار وفد مجلس الشورى برئاسة صالح بن منيع الخليوي، الجمهورية اللبنانية والتقى خلالها بالمسؤولين وممثلي الطوائف اللبنانية للتركيز على العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستعادة حركة السياحة السعودية في لبنان.

رافق وفد مجلس الشورى سفير خادم الحرمين الشريفين بلبنان وليد البخاري، في مقابلة الشخصيات اللبنانية وبدأ بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

وأشاد بطريرك لبنان بقرار المملكة رفع الحظر عن زيارة السعوديين إلى لبنان.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فقد تفقد الوفد متحف البطريركية، وقال "الخليوي": "كان لقاء مثمرًا، تحدثنا خلاله عن العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، وتنميتها على المستويات المختلفة الحكومية أو البرلمانية أو الشعبية".

وأوضح أنه "بحسب ما ذكر سعادة السفير البخاري، وصل عدد السعوديين الذين سيزورون لبنان هذا الصيف الى نحو 40 ألفاً، وهو رقم جيد في البداية أتوقع تضاعفه مع استقرار الوضع الآمن في لبنان ومناخ السلام والأمن الذي يخيم عليه، لذلك نحن نتوقع عودة عاجلة للسياح".

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"الخليوي": 40 ألف سائح سعودي يزورون لبنان الصيف الحالي
سبق

زار وفد مجلس الشورى برئاسة صالح بن منيع الخليوي، الجمهورية اللبنانية والتقى خلالها بالمسؤولين وممثلي الطوائف اللبنانية للتركيز على العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستعادة حركة السياحة السعودية في لبنان.

رافق وفد مجلس الشورى سفير خادم الحرمين الشريفين بلبنان وليد البخاري، في مقابلة الشخصيات اللبنانية وبدأ بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

وأشاد بطريرك لبنان بقرار المملكة رفع الحظر عن زيارة السعوديين إلى لبنان.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فقد تفقد الوفد متحف البطريركية، وقال "الخليوي": "كان لقاء مثمرًا، تحدثنا خلاله عن العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، وتنميتها على المستويات المختلفة الحكومية أو البرلمانية أو الشعبية".

وأوضح أنه "بحسب ما ذكر سعادة السفير البخاري، وصل عدد السعوديين الذين سيزورون لبنان هذا الصيف الى نحو 40 ألفاً، وهو رقم جيد في البداية أتوقع تضاعفه مع استقرار الوضع الآمن في لبنان ومناخ السلام والأمن الذي يخيم عليه، لذلك نحن نتوقع عودة عاجلة للسياح".

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
11:48 PM

"الخليوي": 40 ألف سائح سعودي يزورون لبنان الصيف الحالي

قال: أتوقع تضاعف العدد مع استقرار الوضع الآمن في لبنان

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خالد خليل - الرياض
7
2,108

زار وفد مجلس الشورى برئاسة صالح بن منيع الخليوي، الجمهورية اللبنانية والتقى خلالها بالمسؤولين وممثلي الطوائف اللبنانية للتركيز على العلاقات التاريخية بين الشعبين، واستعادة حركة السياحة السعودية في لبنان.

رافق وفد مجلس الشورى سفير خادم الحرمين الشريفين بلبنان وليد البخاري، في مقابلة الشخصيات اللبنانية وبدأ بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

وأشاد بطريرك لبنان بقرار المملكة رفع الحظر عن زيارة السعوديين إلى لبنان.

وحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فقد تفقد الوفد متحف البطريركية، وقال "الخليوي": "كان لقاء مثمرًا، تحدثنا خلاله عن العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، وتنميتها على المستويات المختلفة الحكومية أو البرلمانية أو الشعبية".

وأوضح أنه "بحسب ما ذكر سعادة السفير البخاري، وصل عدد السعوديين الذين سيزورون لبنان هذا الصيف الى نحو 40 ألفاً، وهو رقم جيد في البداية أتوقع تضاعفه مع استقرار الوضع الآمن في لبنان ومناخ السلام والأمن الذي يخيم عليه، لذلك نحن نتوقع عودة عاجلة للسياح".

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200 مليون

26 ديسمبر
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29 مليار ..

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