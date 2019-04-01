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"الرابطة" تعقد اجتماعًا مع إدارة التراخيص الآسيوية

زارت ناديَيْ الاتفاق والفتح

عقد المدير التنفيذي ومدير إدارةتراخيص الأندية لرابطة الدوري السعودي للمحترفينعبدالعزيز بن ناصر الحميدي اليوم الاثنين اجتماعًا مع الألماني جورين شليم، والبرتغالي بيدرو كوريا، مستشارَيْ إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بمدينة الدمام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور والتنظيمات التي تخص التراخيص الآسيوية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في حين زار الوفد الآسيوي، يرافقه ممثلون من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في جولاته التفقدية اليوم ناديَيْ الاتفاق والفتح، وملعبَيْ الأميرمحمد بن فهد بالدمام ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. فيما سيكون الوفد الآسيوي في نادي الباطن غدًا الثلاثاء، قبل أن يختتم جولته بزيارة نادي الفيحاء يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الجولات التفقدية الاعتيادية التي تقوم بها إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوريًّا للأندية في مختلف الدول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرابطة" تعقد اجتماعًا مع إدارة التراخيص الآسيوية
سبق

عقد المدير التنفيذي ومدير إدارةتراخيص الأندية لرابطة الدوري السعودي للمحترفينعبدالعزيز بن ناصر الحميدي اليوم الاثنين اجتماعًا مع الألماني جورين شليم، والبرتغالي بيدرو كوريا، مستشارَيْ إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بمدينة الدمام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور والتنظيمات التي تخص التراخيص الآسيوية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في حين زار الوفد الآسيوي، يرافقه ممثلون من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في جولاته التفقدية اليوم ناديَيْ الاتفاق والفتح، وملعبَيْ الأميرمحمد بن فهد بالدمام ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. فيما سيكون الوفد الآسيوي في نادي الباطن غدًا الثلاثاء، قبل أن يختتم جولته بزيارة نادي الفيحاء يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الجولات التفقدية الاعتيادية التي تقوم بها إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوريًّا للأندية في مختلف الدول.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:41 PM

"الرابطة" تعقد اجتماعًا مع إدارة التراخيص الآسيوية

زارت ناديَيْ الاتفاق والفتح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد المدير التنفيذي ومدير إدارةتراخيص الأندية لرابطة الدوري السعودي للمحترفينعبدالعزيز بن ناصر الحميدي اليوم الاثنين اجتماعًا مع الألماني جورين شليم، والبرتغالي بيدرو كوريا، مستشارَيْ إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بمدينة الدمام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور والتنظيمات التي تخص التراخيص الآسيوية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في حين زار الوفد الآسيوي، يرافقه ممثلون من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في جولاته التفقدية اليوم ناديَيْ الاتفاق والفتح، وملعبَيْ الأميرمحمد بن فهد بالدمام ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء. فيما سيكون الوفد الآسيوي في نادي الباطن غدًا الثلاثاء، قبل أن يختتم جولته بزيارة نادي الفيحاء يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الجولات التفقدية الاعتيادية التي تقوم بها إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوريًّا للأندية في مختلف الدول.

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