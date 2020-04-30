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كوريا الجنوبية: 38 قتيلًا و10 إصابات في حريق بمستودع قيد الإنشاء

لَقِيَ 38 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح؛ ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع الأربعاء بمستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن فِرَق الإطفاء قولها: إن الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من أربعة طوابق في مدينة إيتشيون الواقعة على بُعد 80كلم جنوب شرق العاصمة سيئول، وانتشر بسرعة كبيرة؛ مما حال دون إخلاء عدد من العمال الذين كانوا في الداخل.

وقال سو سيونغ- هيون قائد فِرَق الإطفاء في إيتشيون: "إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تُستخدم في أعمال البناء"؛ مشددًا في الوقت نفسه على أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، الجهات المختصة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين لا يزالون عالقين داخل المبنى.

كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية: 38 قتيلًا و10 إصابات في حريق بمستودع قيد الإنشاء
سبق

لَقِيَ 38 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح؛ ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع الأربعاء بمستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن فِرَق الإطفاء قولها: إن الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من أربعة طوابق في مدينة إيتشيون الواقعة على بُعد 80كلم جنوب شرق العاصمة سيئول، وانتشر بسرعة كبيرة؛ مما حال دون إخلاء عدد من العمال الذين كانوا في الداخل.

وقال سو سيونغ- هيون قائد فِرَق الإطفاء في إيتشيون: "إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تُستخدم في أعمال البناء"؛ مشددًا في الوقت نفسه على أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، الجهات المختصة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين لا يزالون عالقين داخل المبنى.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:28 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:25 AM

كوريا الجنوبية: 38 قتيلًا و10 إصابات في حريق بمستودع قيد الإنشاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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لَقِيَ 38 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح؛ ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع الأربعاء بمستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن فِرَق الإطفاء قولها: إن الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من أربعة طوابق في مدينة إيتشيون الواقعة على بُعد 80كلم جنوب شرق العاصمة سيئول، وانتشر بسرعة كبيرة؛ مما حال دون إخلاء عدد من العمال الذين كانوا في الداخل.

وقال سو سيونغ- هيون قائد فِرَق الإطفاء في إيتشيون: "إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تُستخدم في أعمال البناء"؛ مشددًا في الوقت نفسه على أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، الجهات المختصة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين لا يزالون عالقين داخل المبنى.

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