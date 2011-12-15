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ضبط أكثر 1.2 مليون قرص إمفيتامين وكيلو حشيش داخل منزل بالرياض

متحدث "مكافحة المخدرات": القبض على مستقبليها وإحالتهما إلى النيابة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض.

وقال "النجيدي": تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق، وتوقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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ضبط أكثر 1.2 مليون قرص إمفيتامين وكيلو حشيش داخل منزل بالرياض
سبق

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض.

وقال "النجيدي": تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق، وتوقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
12:17 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:48 PM

ضبط أكثر 1.2 مليون قرص إمفيتامين وكيلو حشيش داخل منزل بالرياض

متحدث "مكافحة المخدرات": القبض على مستقبليها وإحالتهما إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض.

وقال "النجيدي": تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق، وتوقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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