ضبط أكثر 1.2 مليون قرص إمفيتامين وكيلو حشيش داخل منزل بالرياض

متحدث "مكافحة المخدرات": القبض على مستقبليها وإحالتهما إلى النيابة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم استقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أسفرت عن ضبط (1,200,712) قرص إمفيتامين، وكيلو من مادة الحشيش المخدر، و(50) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وممنوعات، داخل منزل بأحد أحياء مدينة الرياض.

وقال "النجيدي": تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان من أرباب السوابق، وتوقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.