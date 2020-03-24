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شاهد.. كيف يتم توفير احتياجات الأهالي والمقيمين أثناء "منع التجوُّل" بتربة

"خيرية العصلة" أطلقت مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع الشرطة

رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة مساء اليوم التزام أهالي محافظة تربة بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك في ظل توفير احتياجات الأهالي الرئيسية من التموينات الغذائية أو الصيدليات.

وفي الوقت ذاته، أطلقت الجمعية الخيرية بالعصلة بعد عصر اليوم مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع شرطة تربة؛ وذلك لتوفير احتياجات الأهالي خلال فترة منع التجول.

وأوضح رئيس الجمعية، الشيخ فايح بن سلطان البعاج، لـ"سبق" أن المبادرة انطلقت من مبدأ خدمة المجتمع بتوصيل الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين امتثالاً لما جاء في التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي تؤكد الحرص الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالي، في ظل ما تبذله القطاعات كافة ذات العلاقة بالتصدي لفيروس "كورونا" المستجد بالقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار "البعاج" إلى أن المبادرة ستستمر طيلة الأيام المحددة بمنع التجول، ويبدأ العمل من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأكد أن الجمعية الخيرية بالعصلة تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية، وستواصل مسيرتها الخيرية والمجتمعية.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف يتم توفير احتياجات الأهالي والمقيمين أثناء "منع التجوُّل" بتربة
سبق

رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة مساء اليوم التزام أهالي محافظة تربة بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك في ظل توفير احتياجات الأهالي الرئيسية من التموينات الغذائية أو الصيدليات.

وفي الوقت ذاته، أطلقت الجمعية الخيرية بالعصلة بعد عصر اليوم مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع شرطة تربة؛ وذلك لتوفير احتياجات الأهالي خلال فترة منع التجول.

وأوضح رئيس الجمعية، الشيخ فايح بن سلطان البعاج، لـ"سبق" أن المبادرة انطلقت من مبدأ خدمة المجتمع بتوصيل الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين امتثالاً لما جاء في التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي تؤكد الحرص الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالي، في ظل ما تبذله القطاعات كافة ذات العلاقة بالتصدي لفيروس "كورونا" المستجد بالقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار "البعاج" إلى أن المبادرة ستستمر طيلة الأيام المحددة بمنع التجول، ويبدأ العمل من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأكد أن الجمعية الخيرية بالعصلة تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية، وستواصل مسيرتها الخيرية والمجتمعية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:42 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:23 AM

شاهد.. كيف يتم توفير احتياجات الأهالي والمقيمين أثناء "منع التجوُّل" بتربة

"خيرية العصلة" أطلقت مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع الشرطة

A A A
متعب البقمي - تربة
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6,528

رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة مساء اليوم التزام أهالي محافظة تربة بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك في ظل توفير احتياجات الأهالي الرئيسية من التموينات الغذائية أو الصيدليات.

وفي الوقت ذاته، أطلقت الجمعية الخيرية بالعصلة بعد عصر اليوم مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع شرطة تربة؛ وذلك لتوفير احتياجات الأهالي خلال فترة منع التجول.

وأوضح رئيس الجمعية، الشيخ فايح بن سلطان البعاج، لـ"سبق" أن المبادرة انطلقت من مبدأ خدمة المجتمع بتوصيل الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين امتثالاً لما جاء في التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي تؤكد الحرص الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالي، في ظل ما تبذله القطاعات كافة ذات العلاقة بالتصدي لفيروس "كورونا" المستجد بالقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار "البعاج" إلى أن المبادرة ستستمر طيلة الأيام المحددة بمنع التجول، ويبدأ العمل من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأكد أن الجمعية الخيرية بالعصلة تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية، وستواصل مسيرتها الخيرية والمجتمعية.

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