كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة
ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ104.943
سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-16
سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة.
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:29 PM
كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة
ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ104.943
سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة.