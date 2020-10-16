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"الصحة": تسجيل 433 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 468 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة

ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ104.943

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:29 PM

كورونا في الإمارات: 1.412 إصابة جديدة و3 وفيات بـ"كورونا" وتعافي 1.618 حالة

ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لـ104.943

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة، وثلاث وفيات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة.

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