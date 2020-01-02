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البرلمان الليبي في رسالة للأمم المتحدة: إرسال قوات تركية سيؤدي لاحتلال البلاد

"صالح" طالب بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

ندد مجلس النواب الليبى بموافقة البرلمان التركي إلى إرسال قوات إلى ليبيا، واصفاً الخطوة بالغزو التركي للعاصمة الليبية طرابلس.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على خطورة مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا.

ولفت إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو استباحة أراضى الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركى، لأنها اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركى لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.

وبين "صالح" أن السلاح التركى يتدفق إلى ليبيا عبر مينائى مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.

وطالب رئيس البرلمان الليبى بإصدار قرار بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعى الوحيد وهو مجلس النواب الليبى وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة.

البرلمان الليبي التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا تركيا التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ليبيا

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البرلمان الليبي في رسالة للأمم المتحدة: إرسال قوات تركية سيؤدي لاحتلال البلاد
سبق

ندد مجلس النواب الليبى بموافقة البرلمان التركي إلى إرسال قوات إلى ليبيا، واصفاً الخطوة بالغزو التركي للعاصمة الليبية طرابلس.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على خطورة مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا.

ولفت إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو استباحة أراضى الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركى، لأنها اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركى لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.

وبين "صالح" أن السلاح التركى يتدفق إلى ليبيا عبر مينائى مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.

وطالب رئيس البرلمان الليبى بإصدار قرار بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعى الوحيد وهو مجلس النواب الليبى وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
07:42 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:30 PM

البرلمان الليبي في رسالة للأمم المتحدة: إرسال قوات تركية سيؤدي لاحتلال البلاد

"صالح" طالب بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندد مجلس النواب الليبى بموافقة البرلمان التركي إلى إرسال قوات إلى ليبيا، واصفاً الخطوة بالغزو التركي للعاصمة الليبية طرابلس.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على خطورة مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا.

ولفت إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو استباحة أراضى الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركى، لأنها اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركى لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.

وبين "صالح" أن السلاح التركى يتدفق إلى ليبيا عبر مينائى مصراتة وطرابلس وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.

وطالب رئيس البرلمان الليبى بإصدار قرار بسحب اعتماد الأمم المتحدة لحكومة الوفاق واعتماد الجسم الشرعى الوحيد وهو مجلس النواب الليبى وما ينبثق عنها وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة.

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