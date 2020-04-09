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بلدية دومة الجندل تغلق مستودعًا لتصنيع التبغ المغشوش

إتلاف المضبوطات وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص

تمكن مراقبو‫ بلدية محافظة دومة الجندل بمشاركة شرطة المحافظة، ووزارة التجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من ضبط مستودع غير مرخص يستخدم لتخزين وتعبئة التبغ.

وقالت "البلدية" إنه تم ضبط ما يقارب 300 كيلو جرام من المعسلات والتبغ المغشوش، و200 كيلو جرام تبغ تمباك، وعدد من العبوات الفارغة منتهية الصلاحية، ومنتجات مجهولة المصدر، وتم إتلافها وإغلاق المستودع وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص.

بلدية دومة الجندل

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بلدية دومة الجندل تغلق مستودعًا لتصنيع التبغ المغشوش
سبق

تمكن مراقبو‫ بلدية محافظة دومة الجندل بمشاركة شرطة المحافظة، ووزارة التجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من ضبط مستودع غير مرخص يستخدم لتخزين وتعبئة التبغ.

وقالت "البلدية" إنه تم ضبط ما يقارب 300 كيلو جرام من المعسلات والتبغ المغشوش، و200 كيلو جرام تبغ تمباك، وعدد من العبوات الفارغة منتهية الصلاحية، ومنتجات مجهولة المصدر، وتم إتلافها وإغلاق المستودع وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:01 PM

بلدية دومة الجندل تغلق مستودعًا لتصنيع التبغ المغشوش

إتلاف المضبوطات وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - سكاكا
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تمكن مراقبو‫ بلدية محافظة دومة الجندل بمشاركة شرطة المحافظة، ووزارة التجارة، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، من ضبط مستودع غير مرخص يستخدم لتخزين وتعبئة التبغ.

وقالت "البلدية" إنه تم ضبط ما يقارب 300 كيلو جرام من المعسلات والتبغ المغشوش، و200 كيلو جرام تبغ تمباك، وعدد من العبوات الفارغة منتهية الصلاحية، ومنتجات مجهولة المصدر، وتم إتلافها وإغلاق المستودع وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص.

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