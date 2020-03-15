دول أوروبية تسجِّل ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بـ"كورونا"

إيطاليا الأكثر تضررًا بعدد وفيات 1441 حالة

سجَّلت العديد من الدول الأوروبية أمس ارتفاعًا في حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاءت إيطاليا في مقدمة الدول؛ إذ ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا أمس إلى 1441 حالة، أي بنسبة 14 %، بعد أن كان عدد الوفيات في اليوم السابق 1266 متوفَّى. في حين ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 21157 حالة، بحسب وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، بعد أن كان العدد في يوم السابق له 17660 حالة.

وبهذا تكون إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في أوروبا، وثاني أكثر البلاد تأثرًا به في العالم بعد الصين.

من جهة أخرى، سجَّلت النرويج اليوم ثالث حالة وفاة نتيجة للإصابة بالفيروس، وفقًا لوكالة الأنباء النرويجية، التي تناولت إعلان رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج أمس أن بلادها ستغلق مطاراتها وموانئها كافة، مع تشديد الرقابة على حدودها؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس الخطير.

وفي الشأن ذاته، سجَّلت الدنمارك أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة. كما اتخذت الحكومة الدنماركية سلسلة من الإجراءات سعيًا منها لاحتواء الوباء، من ضمنها إغلاق الحدود والمدارس والجامعات، ومنع التجمعات.

من جهتها، ارتفع في إيرلندا أمس عدد الإصابات إلى 39 حالة جديدة بهذا الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 129 حالة، وحالتَيْ وفاة.

وفي السويد أعلنت السلطات السويدية حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، في حين بلغ عدد الإصابات 924 حالة جديدة مقارنة بـ 755 خلال الــ24 ساعة الماضية للإعلان.

كما سجلت سلوفينيا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت السلطات السلوفينية.