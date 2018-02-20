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نجران.. التدريب التقني يواصل برنامج صيانة منازل أسر الشهداء

كأحد جوانب المسؤولية الاجتماعية وعبر فريق الصيانة التطوعية

تُواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلةً في الكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي عبر فريق برنامج الصيانة التطوعية، العمل في صيانة مساكن أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود بنجران، الذي تم إطلاقه مؤخراً إلى جانب الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كصيانة تطوعية مجانية تُسهم في تلبية احتياجات أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود بالمنطقة كأحد جوانب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة؛ مبيناً أن البرنامج يحمل الوعي بقيمة التطوع كأحد مقومات رؤية المملكة 2030 وقيم التكافل الاجتماعي، وبناء الثقة، وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والعمل وفق آلية مهنية منظمة تضمن الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز والتعاون مع أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود.

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نجران.. التدريب التقني يواصل برنامج صيانة منازل أسر الشهداء
سبق

تُواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلةً في الكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي عبر فريق برنامج الصيانة التطوعية، العمل في صيانة مساكن أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود بنجران، الذي تم إطلاقه مؤخراً إلى جانب الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كصيانة تطوعية مجانية تُسهم في تلبية احتياجات أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود بالمنطقة كأحد جوانب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة؛ مبيناً أن البرنامج يحمل الوعي بقيمة التطوع كأحد مقومات رؤية المملكة 2030 وقيم التكافل الاجتماعي، وبناء الثقة، وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والعمل وفق آلية مهنية منظمة تضمن الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز والتعاون مع أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
11:30 AM

نجران.. التدريب التقني يواصل برنامج صيانة منازل أسر الشهداء

كأحد جوانب المسؤولية الاجتماعية وعبر فريق الصيانة التطوعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تُواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلةً في الكلية التقنية، والمعهد الصناعي الثانوي عبر فريق برنامج الصيانة التطوعية، العمل في صيانة مساكن أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود بنجران، الذي تم إطلاقه مؤخراً إلى جانب الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار، أن هذا البرنامج يحظى بدعم واهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كصيانة تطوعية مجانية تُسهم في تلبية احتياجات أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود بالمنطقة كأحد جوانب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة؛ مبيناً أن البرنامج يحمل الوعي بقيمة التطوع كأحد مقومات رؤية المملكة 2030 وقيم التكافل الاجتماعي، وبناء الثقة، وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والعمل وفق آلية مهنية منظمة تضمن الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز والتعاون مع أسر شهداء الواجب وأسر ذوي الدخل المحدود.

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