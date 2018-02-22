"إطعام جدة" تعقد اجتماع لجنتها التنفيذية الأول للعام ٢٠١٨م

عقدت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" في جدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للعام ٢٠١٨م، في دورتها الثانية برئاسة خالد بن عبداللطيف الفوزان الذي تم ترشيحه رئيساً للدورة الثانية بإجماع الأعضاء.

وعُقد الاجتماع في مقر الإدارة العامة لإطعام جدة في حي النعيم بحضور الأمين العام لجمعية إطعام فيصل الشوشان.

وتم مناقشة ميزانية فرع "إطعام" بجدة للعام ٢٠١٧ وموازنته للعام ٢٠١٨م، وخطة عمل الفرع واعتمادها.