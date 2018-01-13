قصة بِرّ.. شاب يتبرع لوالدته بكليته وينهي معاناتها مع "الغسيل"

عقب خضوعه للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أنهى شاب بمحافظة يدمة معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد معاناتها مع المرض.

وتفصيلاً، تبرّع أحد منسوبي المعهد العلمي بيدمة بمنطقة نجران المواطن "عبدالله عايض قرطان آل فطيح"، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "عبدالله" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته؛ إيماناً منه بأن التبرع لوالدته واجب، وخضع للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.