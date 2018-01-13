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قصة بِرّ.. شاب يتبرع لوالدته بكليته وينهي معاناتها مع "الغسيل"

عقب خضوعه للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أنهى شاب بمحافظة يدمة معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد معاناتها مع المرض.

وتفصيلاً، تبرّع أحد منسوبي المعهد العلمي بيدمة بمنطقة نجران المواطن "عبدالله عايض قرطان آل فطيح"، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "عبدالله" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته؛ إيماناً منه بأن التبرع لوالدته واجب، وخضع للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

شاب يتبرع لوالدته بكليته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بمنطقة نجران

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قصة بِرّ.. شاب يتبرع لوالدته بكليته وينهي معاناتها مع "الغسيل"
سبق

أنهى شاب بمحافظة يدمة معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد معاناتها مع المرض.

وتفصيلاً، تبرّع أحد منسوبي المعهد العلمي بيدمة بمنطقة نجران المواطن "عبدالله عايض قرطان آل فطيح"، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "عبدالله" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته؛ إيماناً منه بأن التبرع لوالدته واجب، وخضع للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
03:08 PM

قصة بِرّ.. شاب يتبرع لوالدته بكليته وينهي معاناتها مع "الغسيل"

عقب خضوعه للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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بندر آل فطيح - نجران
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أنهى شاب بمحافظة يدمة معاناة والدته مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع لها بإحدى كليتيه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد معاناتها مع المرض.

وتفصيلاً، تبرّع أحد منسوبي المعهد العلمي بيدمة بمنطقة نجران المواطن "عبدالله عايض قرطان آل فطيح"، بإحدى كليتيه لوالدته؛ لينهي بذلك معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي عانته كثيراً طوال الفترة الماضية.

وقرر "عبدالله" التبرع بإحدى كليتيه لوالدته؛ إيماناً منه بأن التبرع لوالدته واجب، وخضع للفحوص اللازمة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح.

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