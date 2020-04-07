متحدث الحكومة البريطانية: "جونسون" يتنفس دون مساعدة ولا يحتاج لجهاز

قال: حالته كانت مستقرة الليلة الماضية ولا يزال يتمتع بحالة معنوية جيدة

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بوريس جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجًا بالأكسجين.

وقال المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "حالة رئيس الوزراء جونسون كانت مستقرة في الليلة الماضية بالعناية المركزة".

وأضاف وفق "رويترز": "جونسون لا يزال يتمتع بحالة معنوية جيدة، وهو يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجًا بالأكسجين".

وكشف أن "رئيس الوزراء البريطاني لم يحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي".