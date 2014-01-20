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7172 هزة أرضية رصدتها المساحة الجيولوجية العام الفائت

داخل الصفيحة العربية.. بلغ أقصى قدر لها 2.7 درجة على ريختر

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت (7172) هزة أرضية في الفترة من 1/ 1/ 2018م حتى 31/ 12/ 2018م داخل الصفيحة العربية وما حولها.

وأضاف: بلغ عدد الهزات الأرضية في حرة الشاقة (3027) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.7 درجة على مقياس ريختر.. يليه النشاط الزلزالي في منطقة حرض، وبلغ عدد الهزات الأرضية (1316) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.5 درجه على مقياس ريختر.. يليه شمال البحر الأحمر (1066) هزة أرضية، وقد بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر.. ثم خليج العقبة (376) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.3 درجة على مقياس ريختر، ثم جنوب شرق أملج (338) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.7 درجة على مقياس ريختر.. وشمال أملج (314) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.1 درجة على مقياس ريختر.

وتابع: أما في حرة خيبر (28) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر لها 1.8 درجة على مقياس ريختر.. وسط البحر الأحمر (50) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.8 درجات على مقياس ريختر.. شمال النماص (46) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.0 درجة على مقياس ريختر.. منطقة جازان (32) هزة أرضية بلغ أقصى قدر لها 2.6 درجة على مقياس ريختر.. جنوب البحر الأحمر (32) هزة أرضية بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر.. حرة هتيمة (52)؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.4 درجة على مقياس ريختر.. حرة عويرض (10)؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 1.6 درجة على مقياس ريختر.

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7172 هزة أرضية رصدتها المساحة الجيولوجية العام الفائت
سبق

كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت (7172) هزة أرضية في الفترة من 1/ 1/ 2018م حتى 31/ 12/ 2018م داخل الصفيحة العربية وما حولها.

وأضاف: بلغ عدد الهزات الأرضية في حرة الشاقة (3027) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.7 درجة على مقياس ريختر.. يليه النشاط الزلزالي في منطقة حرض، وبلغ عدد الهزات الأرضية (1316) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.5 درجه على مقياس ريختر.. يليه شمال البحر الأحمر (1066) هزة أرضية، وقد بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر.. ثم خليج العقبة (376) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.3 درجة على مقياس ريختر، ثم جنوب شرق أملج (338) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.7 درجة على مقياس ريختر.. وشمال أملج (314) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.1 درجة على مقياس ريختر.

وتابع: أما في حرة خيبر (28) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر لها 1.8 درجة على مقياس ريختر.. وسط البحر الأحمر (50) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.8 درجات على مقياس ريختر.. شمال النماص (46) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.0 درجة على مقياس ريختر.. منطقة جازان (32) هزة أرضية بلغ أقصى قدر لها 2.6 درجة على مقياس ريختر.. جنوب البحر الأحمر (32) هزة أرضية بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر.. حرة هتيمة (52)؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.4 درجة على مقياس ريختر.. حرة عويرض (10)؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 1.6 درجة على مقياس ريختر.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:57 PM

7172 هزة أرضية رصدتها المساحة الجيولوجية العام الفائت

داخل الصفيحة العربية.. بلغ أقصى قدر لها 2.7 درجة على ريختر

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت (7172) هزة أرضية في الفترة من 1/ 1/ 2018م حتى 31/ 12/ 2018م داخل الصفيحة العربية وما حولها.

وأضاف: بلغ عدد الهزات الأرضية في حرة الشاقة (3027) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.7 درجة على مقياس ريختر.. يليه النشاط الزلزالي في منطقة حرض، وبلغ عدد الهزات الأرضية (1316) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.5 درجه على مقياس ريختر.. يليه شمال البحر الأحمر (1066) هزة أرضية، وقد بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر.. ثم خليج العقبة (376) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.3 درجة على مقياس ريختر، ثم جنوب شرق أملج (338) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 3.7 درجة على مقياس ريختر.. وشمال أملج (314) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 2.1 درجة على مقياس ريختر.

وتابع: أما في حرة خيبر (28) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر لها 1.8 درجة على مقياس ريختر.. وسط البحر الأحمر (50) هزة أرضية، وبلغ أقصى قدر زلزالي 3.8 درجات على مقياس ريختر.. شمال النماص (46) هزة أرضية؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.0 درجة على مقياس ريختر.. منطقة جازان (32) هزة أرضية بلغ أقصى قدر لها 2.6 درجة على مقياس ريختر.. جنوب البحر الأحمر (32) هزة أرضية بلغ أقصى قدر زلزالي 2.9 درجة على مقياس ريختر.. حرة هتيمة (52)؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 2.4 درجة على مقياس ريختر.. حرة عويرض (10)؛ حيث بلغ أقصى قدر زلزالي 1.6 درجة على مقياس ريختر.

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