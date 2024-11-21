النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأغرب سبب.. هندي ينتحل صفة طيار في "لوفتهانزا" الألمانية

أبلغ الشرطة أنه دائم السفر

اعتقلت الشرطة الهندية في مطار نيودلهي، رجلًا كان قد انتحل صفة طيار في شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية الشهيرة؛ حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعًا والجلوس في درجة أفضل.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال سانجاي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة أمس الأربعاء: إن راجان محبوباني، البالغ من العمر 48 عامًا، كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بشركة طيران "لوفتهانزا"، وكان يحمل بطاقة هوية مزورة، عندما احتُجز في المطار بالعاصمة الهندية أول أمس الثلاثاء.

وقد تم احتجاز "محبوباني" عند بوابة مغادرة مخصصة لرحلة طيران متجهة إلى كولكاتا، بعد أن أبلغ كبير ضباط الأمن في "لوفتهانزا" بمطار "إنديرا غاندي الدولي" عن وجود "تحرك مريب من جانب أحد الركاب الذي يرتدي زي شركة طيران (لوفتهانزا)".

وقال "بهاتيا": إن "محبوباني" كشف أثناء استجوابه أنه دائم السفر، وأنه يرتدي زي الطيار تجنبًا للانتظار في الطوابير، ولعملية الفرز الطويلة للركاب العاديين.

وكان يستخدم المقاعد المخصصة لأفراد طاقم الطيران، وكان أحيانًا يحصل على مقعد في درجة أفضل.

وكشف أنه قد استخدم البطاقة المزورة عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال "بهاتيا" إنه قد تم تسجيل قضية جنائية ضده، ولا تزال التحقيقات جارية، ويدير "محبوباني" شركة تدريب واستشارات.

هندي طيار

الرئيسية/ محطات

اعلان
لأغرب سبب.. هندي ينتحل صفة طيار في "لوفتهانزا" الألمانية
سبق

اعتقلت الشرطة الهندية في مطار نيودلهي، رجلًا كان قد انتحل صفة طيار في شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية الشهيرة؛ حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعًا والجلوس في درجة أفضل.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال سانجاي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة أمس الأربعاء: إن راجان محبوباني، البالغ من العمر 48 عامًا، كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بشركة طيران "لوفتهانزا"، وكان يحمل بطاقة هوية مزورة، عندما احتُجز في المطار بالعاصمة الهندية أول أمس الثلاثاء.

وقد تم احتجاز "محبوباني" عند بوابة مغادرة مخصصة لرحلة طيران متجهة إلى كولكاتا، بعد أن أبلغ كبير ضباط الأمن في "لوفتهانزا" بمطار "إنديرا غاندي الدولي" عن وجود "تحرك مريب من جانب أحد الركاب الذي يرتدي زي شركة طيران (لوفتهانزا)".

وقال "بهاتيا": إن "محبوباني" كشف أثناء استجوابه أنه دائم السفر، وأنه يرتدي زي الطيار تجنبًا للانتظار في الطوابير، ولعملية الفرز الطويلة للركاب العاديين.

وكان يستخدم المقاعد المخصصة لأفراد طاقم الطيران، وكان أحيانًا يحصل على مقعد في درجة أفضل.

وكشف أنه قد استخدم البطاقة المزورة عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال "بهاتيا" إنه قد تم تسجيل قضية جنائية ضده، ولا تزال التحقيقات جارية، ويدير "محبوباني" شركة تدريب واستشارات.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
08:40 AM

لأغرب سبب.. هندي ينتحل صفة طيار في "لوفتهانزا" الألمانية

أبلغ الشرطة أنه دائم السفر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,710

اعتقلت الشرطة الهندية في مطار نيودلهي، رجلًا كان قد انتحل صفة طيار في شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية الشهيرة؛ حتى يتمكن من الاستمتاع بالصعود إلى الطائرة سريعًا والجلوس في درجة أفضل.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال سانجاي بهاتيا، نائب مفوض الشرطة أمس الأربعاء: إن راجان محبوباني، البالغ من العمر 48 عامًا، كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بشركة طيران "لوفتهانزا"، وكان يحمل بطاقة هوية مزورة، عندما احتُجز في المطار بالعاصمة الهندية أول أمس الثلاثاء.

وقد تم احتجاز "محبوباني" عند بوابة مغادرة مخصصة لرحلة طيران متجهة إلى كولكاتا، بعد أن أبلغ كبير ضباط الأمن في "لوفتهانزا" بمطار "إنديرا غاندي الدولي" عن وجود "تحرك مريب من جانب أحد الركاب الذي يرتدي زي شركة طيران (لوفتهانزا)".

وقال "بهاتيا": إن "محبوباني" كشف أثناء استجوابه أنه دائم السفر، وأنه يرتدي زي الطيار تجنبًا للانتظار في الطوابير، ولعملية الفرز الطويلة للركاب العاديين.

وكان يستخدم المقاعد المخصصة لأفراد طاقم الطيران، وكان أحيانًا يحصل على مقعد في درجة أفضل.

وكشف أنه قد استخدم البطاقة المزورة عدة مرات خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال "بهاتيا" إنه قد تم تسجيل قضية جنائية ضده، ولا تزال التحقيقات جارية، ويدير "محبوباني" شركة تدريب واستشارات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,784
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,498
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,869
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,177

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة