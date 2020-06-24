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زلزال بقوة 6.1 يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية

على عمق 9 كيلومترات

ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".

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زلزال بقوة 6.1 يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية
سبق

ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:39 PM

زلزال بقوة 6.1 يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية

على عمق 9 كيلومترات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".

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