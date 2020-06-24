زلزال بقوة 6.1 يهز ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".
ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".
ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".
ضرب زلزال، بلغت شدته 6.1 درجة، منطقة تبعد 23 كيلومترًا شمال غربي كارتاجو بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".