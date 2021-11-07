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أكثر من 118 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران

بلغ عدد لوحات المناقشة 936 لوحة ونحو 6646 تقييماً

تجاوز عدد المستخدمين لنظام التعليم عبر الاتصال المرئي بجامعة نجران في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1443هـ، 118344 مستخدماً في الفترة الممتدة من 31 – 10 إلى 03 - 11 / 2021م.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو 2,567,253، وبلغ عدد لوحات المناقشة 936 لوحة، ونحو 6646 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 8827 فصلاً افتراضياً، حيث بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات 76,365، ووصل عدد الشُعب إلى 6034 شُعبة، أدارها 1090 أستاذاً، بحضور 19886 طالباً.

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أكثر من 118 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران
سبق

تجاوز عدد المستخدمين لنظام التعليم عبر الاتصال المرئي بجامعة نجران في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1443هـ، 118344 مستخدماً في الفترة الممتدة من 31 – 10 إلى 03 - 11 / 2021م.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو 2,567,253، وبلغ عدد لوحات المناقشة 936 لوحة، ونحو 6646 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 8827 فصلاً افتراضياً، حيث بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات 76,365، ووصل عدد الشُعب إلى 6034 شُعبة، أدارها 1090 أستاذاً، بحضور 19886 طالباً.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
10:04 AM

أكثر من 118 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران

بلغ عدد لوحات المناقشة 936 لوحة ونحو 6646 تقييماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تجاوز عدد المستخدمين لنظام التعليم عبر الاتصال المرئي بجامعة نجران في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 1443هـ، 118344 مستخدماً في الفترة الممتدة من 31 – 10 إلى 03 - 11 / 2021م.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد المـلفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ نحو 2,567,253، وبلغ عدد لوحات المناقشة 936 لوحة، ونحو 6646 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 8827 فصلاً افتراضياً، حيث بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات 76,365، ووصل عدد الشُعب إلى 6034 شُعبة، أدارها 1090 أستاذاً، بحضور 19886 طالباً.

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