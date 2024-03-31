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"القصبي" يلتقي وزيري التجارة والتعاون الدولي التونسيين

ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين إلى تونس

التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، وزير التجارة التونسي عمر الباهي في العاصمة تونس، ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية تونس الشقيقة.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في عدد المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرين إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبناء الجسور القوية بين رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، والتعرف على الاستثمارات الواعدة بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي عبدالباسط غانمي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي السعودي محمد الكعلي.

من ناحية ثانية، التقى "القصبي"، اليوم، وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري في العاصمة تونس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية تونس الشقيقة.

وتضمّن اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات كافة التي تعترض إقامة المشاريع التجارية والصناعية المستقبلية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي عبدالباسط غانمي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي السعودي محمد الكعلي.

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"القصبي" يلتقي وزيري التجارة والتعاون الدولي التونسيين
سبق

التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، وزير التجارة التونسي عمر الباهي في العاصمة تونس، ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية تونس الشقيقة.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في عدد المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرين إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبناء الجسور القوية بين رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، والتعرف على الاستثمارات الواعدة بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي عبدالباسط غانمي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي السعودي محمد الكعلي.

من ناحية ثانية، التقى "القصبي"، اليوم، وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري في العاصمة تونس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية تونس الشقيقة.

وتضمّن اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات كافة التي تعترض إقامة المشاريع التجارية والصناعية المستقبلية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي عبدالباسط غانمي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي السعودي محمد الكعلي.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
03:52 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:53 AM

"القصبي" يلتقي وزيري التجارة والتعاون الدولي التونسيين

ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين إلى تونس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، وزير التجارة التونسي عمر الباهي في العاصمة تونس، ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية تونس الشقيقة.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في عدد المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرين إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبناء الجسور القوية بين رجال الأعمال السعوديين والتونسيين، والتعرف على الاستثمارات الواعدة بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي عبدالباسط غانمي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي السعودي محمد الكعلي.

من ناحية ثانية، التقى "القصبي"، اليوم، وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري في العاصمة تونس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمهورية تونس الشقيقة.

وتضمّن اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات كافة التي تعترض إقامة المشاريع التجارية والصناعية المستقبلية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي عبدالباسط غانمي، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي السعودي محمد الكعلي.

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