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بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

يركز على تحسين الهواء والمياه النقية للمجتمعات الفقيرة والأقليات

ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس ثلاثة قادة في مجال الصحة البيئية لترؤس وكالة البيت الأبيض، التي ستتولى زمام المبادرة في تنسيق الجهود لحماية المجتمعات المتضررة بشكل غير متناسب من التلوث.

وبينت المصادر أن فريق "بايدن" الانتقالي يدرس أسماء مصطفى سانتياغو علي، وسيسيليا مارتينيز، وبريندا مالوري لقيادة الوكالة، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير القائمة المختصرة لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة إلى تركيز إدارة "بايدن" المقبلة على السياسات البيئية، التي تهدف إلى ضمان تحسين الهواء والمياه النقية للمجتمعات الفقيرة والأقليات، التي عانت تاريخياً من وطأة التلوث الصناعي.

ومصطفى سانتياغو علي، هو نائب الرئيس للعدالة البيئية في الاتحاد الوطني للحياة البرية ومستشار أول سابق للعدالة البيئية في وكالة حماية البيئة.

و"مارتينيز"، هو مستشار لفريق "بايدن"، الذي يتولى عملية الانتقال، وهو رئيس مركز الأرض والطاقة والديمقراطية، وهي منظمة تقدم الأبحاث لمجموعات الإصحاح البيئي.

و"مالوري"، هو رئيس الشؤون التنظيمية في مركز قانون البيئة الجنوبي وعمل سابقًا كمستشار عام للوكالة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية
سبق

ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس ثلاثة قادة في مجال الصحة البيئية لترؤس وكالة البيت الأبيض، التي ستتولى زمام المبادرة في تنسيق الجهود لحماية المجتمعات المتضررة بشكل غير متناسب من التلوث.

وبينت المصادر أن فريق "بايدن" الانتقالي يدرس أسماء مصطفى سانتياغو علي، وسيسيليا مارتينيز، وبريندا مالوري لقيادة الوكالة، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير القائمة المختصرة لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة إلى تركيز إدارة "بايدن" المقبلة على السياسات البيئية، التي تهدف إلى ضمان تحسين الهواء والمياه النقية للمجتمعات الفقيرة والأقليات، التي عانت تاريخياً من وطأة التلوث الصناعي.

ومصطفى سانتياغو علي، هو نائب الرئيس للعدالة البيئية في الاتحاد الوطني للحياة البرية ومستشار أول سابق للعدالة البيئية في وكالة حماية البيئة.

و"مارتينيز"، هو مستشار لفريق "بايدن"، الذي يتولى عملية الانتقال، وهو رئيس مركز الأرض والطاقة والديمقراطية، وهي منظمة تقدم الأبحاث لمجموعات الإصحاح البيئي.

و"مالوري"، هو رئيس الشؤون التنظيمية في مركز قانون البيئة الجنوبي وعمل سابقًا كمستشار عام للوكالة.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
03:13 PM

بينهم مسلم .. "بايدن" يدرس 3 أسماء لرئاسة وكالة الصحة البيئية

يركز على تحسين الهواء والمياه النقية للمجتمعات الفقيرة والأقليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر مطلعة اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس ثلاثة قادة في مجال الصحة البيئية لترؤس وكالة البيت الأبيض، التي ستتولى زمام المبادرة في تنسيق الجهود لحماية المجتمعات المتضررة بشكل غير متناسب من التلوث.

وبينت المصادر أن فريق "بايدن" الانتقالي يدرس أسماء مصطفى سانتياغو علي، وسيسيليا مارتينيز، وبريندا مالوري لقيادة الوكالة، وفقاً لـ"رويترز".

وتشير القائمة المختصرة لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة إلى تركيز إدارة "بايدن" المقبلة على السياسات البيئية، التي تهدف إلى ضمان تحسين الهواء والمياه النقية للمجتمعات الفقيرة والأقليات، التي عانت تاريخياً من وطأة التلوث الصناعي.

ومصطفى سانتياغو علي، هو نائب الرئيس للعدالة البيئية في الاتحاد الوطني للحياة البرية ومستشار أول سابق للعدالة البيئية في وكالة حماية البيئة.

و"مارتينيز"، هو مستشار لفريق "بايدن"، الذي يتولى عملية الانتقال، وهو رئيس مركز الأرض والطاقة والديمقراطية، وهي منظمة تقدم الأبحاث لمجموعات الإصحاح البيئي.

و"مالوري"، هو رئيس الشؤون التنظيمية في مركز قانون البيئة الجنوبي وعمل سابقًا كمستشار عام للوكالة.

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