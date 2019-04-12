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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

بعد 4 أيام خالية.. جازان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بالمنطقة وصل إلى ٢٣ حالة

كشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بمنطقة جازان في محافظتي صامطة وصبيا.

وسجلت محافظة صامطة أربع حالات ومحافظة صبيا أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي الإصابات بصامطة ٧ حالات وإجمالي حالات منطقة جازان ٢٣ حالة إصابة .

ولم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام سابقة أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات حتى اليوم وسجلت حالات جديدة.

فيروس كورونا الجديد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 4 أيام خالية.. جازان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا
سبق

كشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بمنطقة جازان في محافظتي صامطة وصبيا.

وسجلت محافظة صامطة أربع حالات ومحافظة صبيا أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي الإصابات بصامطة ٧ حالات وإجمالي حالات منطقة جازان ٢٣ حالة إصابة .

ولم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام سابقة أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات حتى اليوم وسجلت حالات جديدة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:15 PM

بعد 4 أيام خالية.. جازان تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات بالمنطقة وصل إلى ٢٣ حالة

A A A
محمد المواسي - جازان
3
7,539

كشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بمنطقة جازان في محافظتي صامطة وصبيا.

وسجلت محافظة صامطة أربع حالات ومحافظة صبيا أربع حالات جديدة ليصبح إجمالي الإصابات بصامطة ٧ حالات وإجمالي حالات منطقة جازان ٢٣ حالة إصابة .

ولم تسجل منطقة جازان منذ أربعة أيام سابقة أية إصابات جديدة بفيروس كورونا وفق التقرير اليومي للحالات والموقع المخصص للإحصاءات حتى اليوم وسجلت حالات جديدة.

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