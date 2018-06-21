وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-21 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.



21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440 07:46 PM

تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح السبت





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

