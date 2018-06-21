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تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

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تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
07:46 PM

تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى الساعة الواحدة صباح السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل: ذكرت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد استمرار الأتربة المثارة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: الرياض والأفلاج والخرج والدوادمي والزلفي والسليل والقويعية والمجمعة وشقراء ووادي الدوسر. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ1:00 من صباح السبت.

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