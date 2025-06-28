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نيودلهي: السعودية ترفع حصة حجاج الهند إلى 200 الف حاج

قال وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخالي؛ إن السعودية سترفع حصة حجاج الهند من 170 ألفاً إلى 200 الف حاج.

وأشار فيجاي جوخالي؛ إلى أن مسألة رفع عدد الحجاج الهنود نُوقشت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي مودي، خلال لقائهما في قمة العشرين في اليابان.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا كذلك الحاجة إلى مزيدٍ من السياحة وزيادة الرحلات الجوية.

يُشار إلى أنه في العام الماضي زادت المملكة العربية السعودية حصة حجاج الهند 5000 حاج، وفي عام 2017 تمّت زيادتها بنحو 35000 حاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيودلهي: السعودية ترفع حصة حجاج الهند إلى 200 الف حاج
سبق

قال وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخالي؛ إن السعودية سترفع حصة حجاج الهند من 170 ألفاً إلى 200 الف حاج.

وأشار فيجاي جوخالي؛ إلى أن مسألة رفع عدد الحجاج الهنود نُوقشت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي مودي، خلال لقائهما في قمة العشرين في اليابان.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا كذلك الحاجة إلى مزيدٍ من السياحة وزيادة الرحلات الجوية.

يُشار إلى أنه في العام الماضي زادت المملكة العربية السعودية حصة حجاج الهند 5000 حاج، وفي عام 2017 تمّت زيادتها بنحو 35000 حاج.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:37 PM

نيودلهي: السعودية ترفع حصة حجاج الهند إلى 200 الف حاج

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,581

قال وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخالي؛ إن السعودية سترفع حصة حجاج الهند من 170 ألفاً إلى 200 الف حاج.

وأشار فيجاي جوخالي؛ إلى أن مسألة رفع عدد الحجاج الهنود نُوقشت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي مودي، خلال لقائهما في قمة العشرين في اليابان.

وأضاف أن الزعيمين ناقشا كذلك الحاجة إلى مزيدٍ من السياحة وزيادة الرحلات الجوية.

يُشار إلى أنه في العام الماضي زادت المملكة العربية السعودية حصة حجاج الهند 5000 حاج، وفي عام 2017 تمّت زيادتها بنحو 35000 حاج.

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