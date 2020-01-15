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سوء الأحوال الجوية يوقف المرحلة العاشرة من رالي داكار

بين حرض وشبيطة بعد 345كم لتأمين سلامة المتنافسين

قرر منظمو #داكار2020 إيقاف المرحلة العاشرة بين حرض وشبيطة، بعد 345 كم؛ لتأمين سلامة المتنافسين؛ نتيجة الحالة الجوية وهبوب الرياح؛ حيث سيتجه السائقون الآن إلى مخيم مبيت الوصل.

وقالت اللجنة المنظمة: نظرًا لأن كامل الموارد المخصصة لضمان سلامة وأمان المشاركين في الرالي قد استُخدمت بالفعل، ومع تدهور الحالة الجوية بهبوب رياح قوية؛ فقد قرر مديرو السباق إيقاف المرحلة الخاصة العاشرة من رالي داكار 2020، ما بين حـرض والشـبـيطـة بعد 345 كيلومتر منها؛ وعليه سيكمل جميع المشاركين في جميع الفئات ما تبقى من المرحلة على أنها مرحلة وصل إلى مخيم المبيت.

رالي داكار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوء الأحوال الجوية يوقف المرحلة العاشرة من رالي داكار
سبق

قرر منظمو #داكار2020 إيقاف المرحلة العاشرة بين حرض وشبيطة، بعد 345 كم؛ لتأمين سلامة المتنافسين؛ نتيجة الحالة الجوية وهبوب الرياح؛ حيث سيتجه السائقون الآن إلى مخيم مبيت الوصل.

وقالت اللجنة المنظمة: نظرًا لأن كامل الموارد المخصصة لضمان سلامة وأمان المشاركين في الرالي قد استُخدمت بالفعل، ومع تدهور الحالة الجوية بهبوب رياح قوية؛ فقد قرر مديرو السباق إيقاف المرحلة الخاصة العاشرة من رالي داكار 2020، ما بين حـرض والشـبـيطـة بعد 345 كيلومتر منها؛ وعليه سيكمل جميع المشاركين في جميع الفئات ما تبقى من المرحلة على أنها مرحلة وصل إلى مخيم المبيت.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
01:44 PM

سوء الأحوال الجوية يوقف المرحلة العاشرة من رالي داكار

بين حرض وشبيطة بعد 345كم لتأمين سلامة المتنافسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر منظمو #داكار2020 إيقاف المرحلة العاشرة بين حرض وشبيطة، بعد 345 كم؛ لتأمين سلامة المتنافسين؛ نتيجة الحالة الجوية وهبوب الرياح؛ حيث سيتجه السائقون الآن إلى مخيم مبيت الوصل.

وقالت اللجنة المنظمة: نظرًا لأن كامل الموارد المخصصة لضمان سلامة وأمان المشاركين في الرالي قد استُخدمت بالفعل، ومع تدهور الحالة الجوية بهبوب رياح قوية؛ فقد قرر مديرو السباق إيقاف المرحلة الخاصة العاشرة من رالي داكار 2020، ما بين حـرض والشـبـيطـة بعد 345 كيلومتر منها؛ وعليه سيكمل جميع المشاركين في جميع الفئات ما تبقى من المرحلة على أنها مرحلة وصل إلى مخيم المبيت.

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