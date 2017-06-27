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مركز الملك سلمان يسهم في مبادرة صندوق العيش والمعيشة بإعادة تأهيل سد أواتاري في نيجيريا

تهدف إلى مساعدة السكان على زيادة إنتاجهم للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مبادرة صندوق العيش والمعيشة بإعادة تأهيل سد أواتاري في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة السكان على زيادة إنتاجهم للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمساهمة في تحسين سبل العيش الكريم لهم، من خلال إعادة تأهيل ثالث أكبر سد في الولاية؛ لكي يبلغ أقصى سعته التخزينية البالغة 104.55 مليون متر مكعب، وستكتمل جاهزيته نهاية شهر يوليو المقبل، إلى جانب ذلك تدريب المزارعين على أفضل الأساليب الزراعية لتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للشباب في ولاية كانو.

وتأتي هذه المساهمة ضمن جهود المملكة ممثلة في المركز في دعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في أنحاء آسيا وأفريقيا، ومساعدتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

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مركز الملك سلمان يسهم في مبادرة صندوق العيش والمعيشة بإعادة تأهيل سد أواتاري في نيجيريا
سبق

أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مبادرة صندوق العيش والمعيشة بإعادة تأهيل سد أواتاري في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة السكان على زيادة إنتاجهم للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمساهمة في تحسين سبل العيش الكريم لهم، من خلال إعادة تأهيل ثالث أكبر سد في الولاية؛ لكي يبلغ أقصى سعته التخزينية البالغة 104.55 مليون متر مكعب، وستكتمل جاهزيته نهاية شهر يوليو المقبل، إلى جانب ذلك تدريب المزارعين على أفضل الأساليب الزراعية لتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للشباب في ولاية كانو.

وتأتي هذه المساهمة ضمن جهود المملكة ممثلة في المركز في دعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في أنحاء آسيا وأفريقيا، ومساعدتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
04:48 PM

مركز الملك سلمان يسهم في مبادرة صندوق العيش والمعيشة بإعادة تأهيل سد أواتاري في نيجيريا

تهدف إلى مساعدة السكان على زيادة إنتاجهم للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مبادرة صندوق العيش والمعيشة بإعادة تأهيل سد أواتاري في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة السكان على زيادة إنتاجهم للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمساهمة في تحسين سبل العيش الكريم لهم، من خلال إعادة تأهيل ثالث أكبر سد في الولاية؛ لكي يبلغ أقصى سعته التخزينية البالغة 104.55 مليون متر مكعب، وستكتمل جاهزيته نهاية شهر يوليو المقبل، إلى جانب ذلك تدريب المزارعين على أفضل الأساليب الزراعية لتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للشباب في ولاية كانو.

وتأتي هذه المساهمة ضمن جهود المملكة ممثلة في المركز في دعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في أنحاء آسيا وأفريقيا، ومساعدتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

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