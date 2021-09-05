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ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و5641 بعد تسجيل 10453 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92346.

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ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و5641 بعد تسجيل 10453 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92346.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:28 AM

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

طِبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و5641 بعد تسجيل 10453 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 21 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92346.

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