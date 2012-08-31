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معلمو "البث الفضائي" يشدِّدون على أهمية دور أولياء الأمور في نجاح رحلة أبنائهم التعليمية

مليونان و700 ألف مشاهدة لمنصة قنوات عين على يوتيوب في أول يوم لبث "الدروس"

مع أول يوم من بث قنوات عين التعليمية الدروس، كانت البداية جادة لعام دراسي استثنائي؛ فقد شهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب والطالبات؛ إذ بلغت المشاهدات على منصة اليوتيوب مليونين و700 ألف مشاهدة. وبهذه المناسبة شدَّد معلمو ومعلمات مدرسة "البث الفضائي" على دور الأسرة وأولياء الأمور المهم في نجاح رحلة أبنائهم التعليمية عن بُعد، وأهابوا بالطلاب للحرص والاهتمام على متابعة الدروس عبر قنوات عين التعليمية عبر البث التلفزيوني، أو موقع اليوتيوب.

وتفصيلاً، وصف محمد العنزي، معلم في مدرسة البث الفضائي، هذا المشروع التعليمي للمدرسة والقنوات بالكبير والجبار، مشيرًا إلى أنه "يقدم خدمة كبيرة لأبنائنا الطلاب، وأتمنى منهم أن يكونوا مستعدين ومحضرين لما يقدّم لهم من مادة علمية". مطالبًا أولياء أمور الطلاب بأن يكون لهم دور في متابعة أبنائهم، والإشراف على العملية التعليمة من المنزل.

وعبّرت نورة الدرع، المعلمة في مدرسة البث الفضائي، عن شكرها للسعودية العظمى، ولولاة الأمر، على الإمكانيات التعليمية الكبيرة التي تم توفيرها للطلاب والطالبات. وخصت بالشكر وزارة التعليم لما تبذله من جهود تعليمية جبارة. وأوصت أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم الطلاب لتسهيل العملية التعليمة.

ومن جهته، أكد المعلم علي القحطاني، معلم بمدرسة البث الفضائي، أنه وزملاءه يحاولون بذل كل جهودهم لإيصال المعلومة للطلاب بأكثر من طريقة واستراتيجية.

ولفت عبدالوهاب البابطين، معلم لغة إشارة في مدرسة البث الفضائي، إلى أنه وزملاءه يقدمون الدروس والمناهج التعليمية بلغة الإشارة لطلابنا الصم؛ ليتمكنوا من متابعة الدروس عن بُعد.

وتابع حسين هوساوي، معلم تربية بدنية في مدرسة البث الفضائي، بأنه يقدم المهارات والخبرات والألعاب بدون أدوات حتى يمكن استخدام الأدوات المتاحة في المنزل.

ودعت حصة القحطاني، المعلمة في مدرسة البث الفضائي، الطلاب والطالبات إلى الاهتمام بصحتهم، ومتابعة الدروس في هذه المدرسة والقنوات.

فيما حدد محمد الفوزان من قسم الإنتاج بالمدرسة مسؤوليتهم عن دعم الأقسام الأخرى بالمصورين والكاميرات والأجهزة الصوتية، والدعم اللوجستي، وتجهيز الاستديوهات بدروس عين.

وأشارت آمنة الأشعري من الربط الإلكتروني بالمدرسة إلى أنهم يقومون ببث الدروس على موقع القناة في اليوتيوب والربط الإلكتروني، ورفع المواد الدراسية عبر منصة اليوتيوب.

يُذكر أن مدرسة البث الفضائي، بحسب المشرف العام على شبكة قنوات وزارة التعليم "عين" حامد الغامدي، صُممت وفق معايير عالمية، وبمواصفات خاصة، وفي وقت قياسي؛ إذ جُهزت المدرسة بالكامل خلال 72 ساعة، وتضم 20 فصلاً تلفزيونيًّا معزولاً صوتيًّا. ويحتوي كل فصل على سبورة ذكية، ووحدة تحكم تلفزيوني، وكاميرتَي تصوير فيديو. وترتبط الاستديوهات بنظام تحكم ومراقبة عالي الجودة، وتدار من خلال 3 غرف تحكم رئيسية، و8 وحدات تحكم في البث، و5 وحدات تراقب المحتوى والجودة.

وتوقع الغامدي أن يتم تصوير 160 درسًا يوميًّا، أي ما يعادل أكثر من 3200 درس شهريًّا، يقدمها 200 معلم ومعلمة، و60 معلمًا ومعلمة تربية خاصة، ويشرف عليهم 30 مشرفًا تربويًّا.

وأشار الغامدي إلى أن 23 قناة فضائية ستبث الدروس التعليمية للطلاب والطالبات، منها 6 قنوات مخصصة للمرحلة الابتدائية، و3 قنوات للمرحلة المتوسطة، و11 قناة للمرحلة الثانوية بمختلف فئاتها. واستُحدثت 3 قنوات جديدة خاصة للتربية الفكرية بتوجيه من وزير التعليم د. حمد آل الشيخ. ويمكن للطلاب في جميع مناطق السعودية متابعة القنوات من خلال التردد 12437 على القمر الصناعي عربسات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معلمو "البث الفضائي" يشدِّدون على أهمية دور أولياء الأمور في نجاح رحلة أبنائهم التعليمية
سبق

مع أول يوم من بث قنوات عين التعليمية الدروس، كانت البداية جادة لعام دراسي استثنائي؛ فقد شهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب والطالبات؛ إذ بلغت المشاهدات على منصة اليوتيوب مليونين و700 ألف مشاهدة. وبهذه المناسبة شدَّد معلمو ومعلمات مدرسة "البث الفضائي" على دور الأسرة وأولياء الأمور المهم في نجاح رحلة أبنائهم التعليمية عن بُعد، وأهابوا بالطلاب للحرص والاهتمام على متابعة الدروس عبر قنوات عين التعليمية عبر البث التلفزيوني، أو موقع اليوتيوب.

وتفصيلاً، وصف محمد العنزي، معلم في مدرسة البث الفضائي، هذا المشروع التعليمي للمدرسة والقنوات بالكبير والجبار، مشيرًا إلى أنه "يقدم خدمة كبيرة لأبنائنا الطلاب، وأتمنى منهم أن يكونوا مستعدين ومحضرين لما يقدّم لهم من مادة علمية". مطالبًا أولياء أمور الطلاب بأن يكون لهم دور في متابعة أبنائهم، والإشراف على العملية التعليمة من المنزل.

وعبّرت نورة الدرع، المعلمة في مدرسة البث الفضائي، عن شكرها للسعودية العظمى، ولولاة الأمر، على الإمكانيات التعليمية الكبيرة التي تم توفيرها للطلاب والطالبات. وخصت بالشكر وزارة التعليم لما تبذله من جهود تعليمية جبارة. وأوصت أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم الطلاب لتسهيل العملية التعليمة.

ومن جهته، أكد المعلم علي القحطاني، معلم بمدرسة البث الفضائي، أنه وزملاءه يحاولون بذل كل جهودهم لإيصال المعلومة للطلاب بأكثر من طريقة واستراتيجية.

ولفت عبدالوهاب البابطين، معلم لغة إشارة في مدرسة البث الفضائي، إلى أنه وزملاءه يقدمون الدروس والمناهج التعليمية بلغة الإشارة لطلابنا الصم؛ ليتمكنوا من متابعة الدروس عن بُعد.

وتابع حسين هوساوي، معلم تربية بدنية في مدرسة البث الفضائي، بأنه يقدم المهارات والخبرات والألعاب بدون أدوات حتى يمكن استخدام الأدوات المتاحة في المنزل.

ودعت حصة القحطاني، المعلمة في مدرسة البث الفضائي، الطلاب والطالبات إلى الاهتمام بصحتهم، ومتابعة الدروس في هذه المدرسة والقنوات.

فيما حدد محمد الفوزان من قسم الإنتاج بالمدرسة مسؤوليتهم عن دعم الأقسام الأخرى بالمصورين والكاميرات والأجهزة الصوتية، والدعم اللوجستي، وتجهيز الاستديوهات بدروس عين.

وأشارت آمنة الأشعري من الربط الإلكتروني بالمدرسة إلى أنهم يقومون ببث الدروس على موقع القناة في اليوتيوب والربط الإلكتروني، ورفع المواد الدراسية عبر منصة اليوتيوب.

يُذكر أن مدرسة البث الفضائي، بحسب المشرف العام على شبكة قنوات وزارة التعليم "عين" حامد الغامدي، صُممت وفق معايير عالمية، وبمواصفات خاصة، وفي وقت قياسي؛ إذ جُهزت المدرسة بالكامل خلال 72 ساعة، وتضم 20 فصلاً تلفزيونيًّا معزولاً صوتيًّا. ويحتوي كل فصل على سبورة ذكية، ووحدة تحكم تلفزيوني، وكاميرتَي تصوير فيديو. وترتبط الاستديوهات بنظام تحكم ومراقبة عالي الجودة، وتدار من خلال 3 غرف تحكم رئيسية، و8 وحدات تحكم في البث، و5 وحدات تراقب المحتوى والجودة.

وتوقع الغامدي أن يتم تصوير 160 درسًا يوميًّا، أي ما يعادل أكثر من 3200 درس شهريًّا، يقدمها 200 معلم ومعلمة، و60 معلمًا ومعلمة تربية خاصة، ويشرف عليهم 30 مشرفًا تربويًّا.

وأشار الغامدي إلى أن 23 قناة فضائية ستبث الدروس التعليمية للطلاب والطالبات، منها 6 قنوات مخصصة للمرحلة الابتدائية، و3 قنوات للمرحلة المتوسطة، و11 قناة للمرحلة الثانوية بمختلف فئاتها. واستُحدثت 3 قنوات جديدة خاصة للتربية الفكرية بتوجيه من وزير التعليم د. حمد آل الشيخ. ويمكن للطلاب في جميع مناطق السعودية متابعة القنوات من خلال التردد 12437 على القمر الصناعي عربسات.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:29 AM

معلمو "البث الفضائي" يشدِّدون على أهمية دور أولياء الأمور في نجاح رحلة أبنائهم التعليمية

مليونان و700 ألف مشاهدة لمنصة قنوات عين على يوتيوب في أول يوم لبث "الدروس"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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مع أول يوم من بث قنوات عين التعليمية الدروس، كانت البداية جادة لعام دراسي استثنائي؛ فقد شهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب والطالبات؛ إذ بلغت المشاهدات على منصة اليوتيوب مليونين و700 ألف مشاهدة. وبهذه المناسبة شدَّد معلمو ومعلمات مدرسة "البث الفضائي" على دور الأسرة وأولياء الأمور المهم في نجاح رحلة أبنائهم التعليمية عن بُعد، وأهابوا بالطلاب للحرص والاهتمام على متابعة الدروس عبر قنوات عين التعليمية عبر البث التلفزيوني، أو موقع اليوتيوب.

وتفصيلاً، وصف محمد العنزي، معلم في مدرسة البث الفضائي، هذا المشروع التعليمي للمدرسة والقنوات بالكبير والجبار، مشيرًا إلى أنه "يقدم خدمة كبيرة لأبنائنا الطلاب، وأتمنى منهم أن يكونوا مستعدين ومحضرين لما يقدّم لهم من مادة علمية". مطالبًا أولياء أمور الطلاب بأن يكون لهم دور في متابعة أبنائهم، والإشراف على العملية التعليمة من المنزل.

وعبّرت نورة الدرع، المعلمة في مدرسة البث الفضائي، عن شكرها للسعودية العظمى، ولولاة الأمر، على الإمكانيات التعليمية الكبيرة التي تم توفيرها للطلاب والطالبات. وخصت بالشكر وزارة التعليم لما تبذله من جهود تعليمية جبارة. وأوصت أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم الطلاب لتسهيل العملية التعليمة.

ومن جهته، أكد المعلم علي القحطاني، معلم بمدرسة البث الفضائي، أنه وزملاءه يحاولون بذل كل جهودهم لإيصال المعلومة للطلاب بأكثر من طريقة واستراتيجية.

ولفت عبدالوهاب البابطين، معلم لغة إشارة في مدرسة البث الفضائي، إلى أنه وزملاءه يقدمون الدروس والمناهج التعليمية بلغة الإشارة لطلابنا الصم؛ ليتمكنوا من متابعة الدروس عن بُعد.

وتابع حسين هوساوي، معلم تربية بدنية في مدرسة البث الفضائي، بأنه يقدم المهارات والخبرات والألعاب بدون أدوات حتى يمكن استخدام الأدوات المتاحة في المنزل.

ودعت حصة القحطاني، المعلمة في مدرسة البث الفضائي، الطلاب والطالبات إلى الاهتمام بصحتهم، ومتابعة الدروس في هذه المدرسة والقنوات.

فيما حدد محمد الفوزان من قسم الإنتاج بالمدرسة مسؤوليتهم عن دعم الأقسام الأخرى بالمصورين والكاميرات والأجهزة الصوتية، والدعم اللوجستي، وتجهيز الاستديوهات بدروس عين.

وأشارت آمنة الأشعري من الربط الإلكتروني بالمدرسة إلى أنهم يقومون ببث الدروس على موقع القناة في اليوتيوب والربط الإلكتروني، ورفع المواد الدراسية عبر منصة اليوتيوب.

يُذكر أن مدرسة البث الفضائي، بحسب المشرف العام على شبكة قنوات وزارة التعليم "عين" حامد الغامدي، صُممت وفق معايير عالمية، وبمواصفات خاصة، وفي وقت قياسي؛ إذ جُهزت المدرسة بالكامل خلال 72 ساعة، وتضم 20 فصلاً تلفزيونيًّا معزولاً صوتيًّا. ويحتوي كل فصل على سبورة ذكية، ووحدة تحكم تلفزيوني، وكاميرتَي تصوير فيديو. وترتبط الاستديوهات بنظام تحكم ومراقبة عالي الجودة، وتدار من خلال 3 غرف تحكم رئيسية، و8 وحدات تحكم في البث، و5 وحدات تراقب المحتوى والجودة.

وتوقع الغامدي أن يتم تصوير 160 درسًا يوميًّا، أي ما يعادل أكثر من 3200 درس شهريًّا، يقدمها 200 معلم ومعلمة، و60 معلمًا ومعلمة تربية خاصة، ويشرف عليهم 30 مشرفًا تربويًّا.

وأشار الغامدي إلى أن 23 قناة فضائية ستبث الدروس التعليمية للطلاب والطالبات، منها 6 قنوات مخصصة للمرحلة الابتدائية، و3 قنوات للمرحلة المتوسطة، و11 قناة للمرحلة الثانوية بمختلف فئاتها. واستُحدثت 3 قنوات جديدة خاصة للتربية الفكرية بتوجيه من وزير التعليم د. حمد آل الشيخ. ويمكن للطلاب في جميع مناطق السعودية متابعة القنوات من خلال التردد 12437 على القمر الصناعي عربسات.

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