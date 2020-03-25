النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة"

"آل زيد": إلقاء القبض على العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات المختصّة

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مبنًى مكوّنًا من دورين؛ الدور الأول عبارة عن مستودع، مخالفًا، بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة؛ حيث يتم إعداد المخللات وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، بأنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض على العمالة المخالفة، وتم تسليمهم للجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخّصة داخل الأحياء السكنية؛ للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.

وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة (300) سطل يوجد بداخلها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى، وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وتم إتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات) خضراوات سليمة، وتم تسليمها إلى حفظ النعمة.

وأكد رئيس البلدية على الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن؛ لمنع انتشار فيروس (كوفيد-١٩) من أجل المحافظة على سلامت المواطنين.

بلدية العتيبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة"
سبق

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مبنًى مكوّنًا من دورين؛ الدور الأول عبارة عن مستودع، مخالفًا، بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة؛ حيث يتم إعداد المخللات وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، بأنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض على العمالة المخالفة، وتم تسليمهم للجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخّصة داخل الأحياء السكنية؛ للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.

وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة (300) سطل يوجد بداخلها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى، وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وتم إتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات) خضراوات سليمة، وتم تسليمها إلى حفظ النعمة.

وأكد رئيس البلدية على الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن؛ لمنع انتشار فيروس (كوفيد-١٩) من أجل المحافظة على سلامت المواطنين.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:47 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:18 PM

"بلدية العتيبية" تضبط مستودعًا عشوائيًّا لإعداد المخلّلات بـ"زاهر مكة"

"آل زيد": إلقاء القبض على العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات المختصّة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
6,073

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مبنًى مكوّنًا من دورين؛ الدور الأول عبارة عن مستودع، مخالفًا، بأحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية تديره عمالة مخالفة؛ حيث يتم إعداد المخللات وذلك لغرض تسويقها وبيعها على المحلات والمنشآت الغذائية بمكة المكرمة.

وقال رئيس بلدية العتيبية المهندس بندر بن خضر آل زيد، بأنه تمت مداهمة الموقع الكائن بحي الزاهر بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث تم إلقاء القبض على العمالة المخالفة، وتم تسليمهم للجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية على مواقع الإعاشة المخالفة والمطاعم العشوائية غير المرخّصة داخل الأحياء السكنية؛ للتأكد من سلامة تداول المواد الغذائية وتقديم غذاء صحي آمن للجميع.

وأشار آل زيد إلى أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال المداهمة من ضبط ومصادرة (300) سطل يوجد بداخلها مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تخزينها في المبنى، وهو سكن لعمالة من الجنسية الهندية، وعلى الفور تم تسليمهم للجهات الأمنية وتم إتلافها بالكامل، كما تمت مصادرة حمولة سيارتين (ونيتات) خضراوات سليمة، وتم تسليمها إلى حفظ النعمة.

وأكد رئيس البلدية على الحملات اليومية على المطاعم للتأكد من وجود المعقمات وتحقيق المسافات المتباعدة بين الزبائن؛ لمنع انتشار فيروس (كوفيد-١٩) من أجل المحافظة على سلامت المواطنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,603
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,302
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,106
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,629

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة